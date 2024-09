Opposé au PSG ce mardi en Ligue des champions, Arsenal a arraché la victoire à domicile face à Leicester dans les derniers instants (4-2) ce samedi.

Le PSG a préparé au mieux son déplacement à Arsenal mardi prochain en Ligue des champions. Malgré un effectif décimé, les Parisiens ont livré une belle prestation face au Stade Rennais avec une victoire logique sur le score de 3-1. Ce samedi, les Rouge & Bleu ont pu regarder avec tranquillité la rencontre de leur prochain adversaire européen. En effet, en milieu d’après-midi, Arsenal recevait Leicester à l’occasion de la 6e journée de Premier League.

Arsenal peut remercier Leandro Trossard

Avec le résultat nul de Manchester City face à Newcastle (1-1) plus tôt dans la journée, les Gunners avaient la possibilité de revenir à égalité de points en tête du championnat. Et les joueurs de Mikel Arteta avaient parfaitement entamé cette rencontre en dominant largement les 45 premières minutes. Arsenal rentrait logiquement aux vestiaires avec deux buts d’avance grâce à des réalisations de Gabriel Martinelli (19′) et Leandro Trossard (45’+1). Mais, la physionomie du match a complètement changé en seconde période. Rapidement, le latéral droit de Leicester, James Justin, avait redonné espoir à sa formation dès le début de la seconde période (46′) sur corner avant d’égaliser d’une sublime reprise de volée (63′).

Sonné par cette réaction des Foxes, le club londonien a par la suite enchaîné les occasions mais le portier Mads Hermansens a pendant longtemps repoussé les tentatives de Kai Havertz (68′), Leandro Trossard (73′) ou encore Riccardo Calafiori (82′). Mais à force de pousser, Arsenal est parvenu à arracher la victoire grâce à un doublé de Leandro Trossard, dont la frappe a été déviée dans ses buts par Wilfrid Ndidi (3-2, 90’+4). Dans un match qui aura dépassé les 100 minutes de jeu, Kai Havertz a donné un score plus ample sur un contre (4-2, 90’+8). Un succès arraché dans les dernières minutes mais mérité pour Arsenal au vu de la domination globale dans cette rencontre (75% de possession de balle, 37 tirs dont 17 cadrés contre 5). Les vice-champions d’Angleterre occupent la deuxième place, à égalité de point avec Manchester City (14 points) en tête du classement. À l’instar du PSG, le club londonien prépare bien ce choc de Ligue des champions à l’Emirates Stadium mardi (21h).

Le XI d’Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Partey (Nwaneri, 85′), Trossard (G.Jesus, 90’+6) – Saka (c), Havertz, Martinelli (Sterling, 74′)