LdC – Avant de recevoir le PSG, l’Athletic Bilbao se rassure en Liga

En grande difficulté en Ligue des champions, l’Athletic Bilbao s’est mis en confiance avant de recevoir le PSG. Les Basques l’ont logiquement emporté face à l’Atlético de Madrid ce samedi soir.

Après avoir été giflé par le FC Barcelone (4-0, le 22 novembre) et le Real Madrid (0-3, le 3 décembre), l’Athletic Bilbao recevait l’autre ogre du championnat espagnol, l’Atlético de Madrid, ce samedi soir, dans le cadre de la 15e journée de Liga.

Une victoire au finish pour l’Athletic

Mis sous pression en début de rencontre, les joueurs d’Ernesto Valverde ont peu à peu pris le match à leur compte lors du premier acte avec un Nico Williams qui est monté en puissance au fil des minutes. Si Unai Simon a sauvé son équipe sur un tir de Thiago Almada (18e), les Basques ont multiplié les situations dangereuses lors des 45 premières minutes mais ni Nico Williams (17e, 22e), ni Oihan Sancet (20e, 35e) n’ont réussi à tromper la vigilance de Jan Oblak. En seconde période, l’Athletic Bilbao a continué à se procurer des occasions (12 occasions à 6, 14 tirs à 7) a été justement récompensé. Après un arrêt d’Unai Simons sur une tête d’Alexander Sørloth, Nico Williams a délivré une passe décisive pour Alex Berenguer, qui d’une belle frappe bien placée à trouver l’ouverture du score en fin de rencontre (1-0, 84e).

Un succès important qui permet à la formation basque d’occuper la 7e place (23 pts), loin encore de son adversaire du soir (4e, 31 pts). À noter que le défenseur central, Aymeric Laporte (31 ans) a cédé sa place à Dani Vivian à la 33e minute après une douleur à un genou. Les partenaires de l’ancien Parisien, Yuri Berchiche – 35 ans et capitaine – se rassurent donc avant de recevoir, à San Mamés, le PSG en Ligue des champions mercredi prochain. Une compétition où ils sont en difficulté avec une 27e place (1 victoire, 1 nul et 3 défaites).