LDC – Avant le PSG, Brest concède le nul contre Auxerre

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Brest en barrage retour de Ligue des champions. Les Brestois ont concédé le nul contre Auxerre hier.

Après avoir largement battu Brest en barrage aller de la Ligue des champions mardi soir (0-3), le PSG doit affronter ce samedi Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, avant de retrouver les Bretons mercredi soir – au Parc des Princes – pour valider sa qualification en huitièmes de finale de la Champions League. De son côté, le Stade Brestois jouait hier soir avec la réception d’Auxerre. Même s’il se fait peu d’espoir pour la manche retour, Eric Roy avait fait quelques changements dans son onze de départ contre les Auxerrois. Sima, Chardonnet, Lees-Melou ou bien encore Faivre débutaient sur le banc.

Deux fois mené au score

Dans une première mi-temps qu’il a plutôt dominée, le club breton s’est fait surprendre par un but de Gaëtan Perrin (0-1, 18e). Après plusieurs occasions des deux équipes, les Brestois vont croire égaliser par l’intermédiaire de Mama Baldé, qui a remplacé quelques minutes après le but auxerrois Ibrahim Salah, sorti sur blessure. L’attaquant a marqué d’une magnifique retournée, mais son but a été refusé pour un hors-jeu infime. Il faudra attendre l’heure de jeu pour voir Brest égaliser par l’intermédiaire de Ndiaye (1-1, 60e). Après cette égalisation, les Brestois vont pousser, mais ils vont de nouveau être surpris par Perrin, qui s’offre un doublé (1-2, 74e). Les joueurs d’Eric Roy n’auront pas le temps de tergiverser puisqu’ils égaliseront quatre minutes plus tard grâce à l’inévitable Ludovic Ajorque (2-2, 79e). Les deux équipes se quittent donc dos à dos dans ce match. Place maintenant au match du PSG pour Brest, qui devra faire sans Ibrahim Salah, touché au pied et qui pourrait se faire opérer.