LDC, Ballon d’Or, Luis Enrique… Achraf Hakimi se confie

Achraf Hakimi a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. L’international marocain a donné une interview à Canal Plus. Dans cette dernière, il est revenu sur la saison historique du PSG, la victoire en Ligue des champions, le souhait de réaliser le back-to-back, ou bien encore de ses chances de remporter le Ballon d’Or, Luis Enrique… Extraits choisis.

Son état de forme avant la reprise

« On s’est un petit peu reposé, même si ça a été assez court. Si je dois signer pour vivre la même saison cette saison, je signe maintenant. Parfaitement reposé ? Physiquement, je me sens bien. Lors des vacances, j’ai essayé de reprendre un petit peu les entraînements pour arriver bien physiquement. Après, le plus important, c’est mentalement. Mentalement, on avait besoin de repos. Cette saison va aussi être très longue. Donc, on a plus besoin de se rafraichir mentalement que physiquement. »

Son secret pour enchaîner les bons matches

« Il n’y a pas de secret. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi en dehors du PSG, un préparateur, un nutritionniste qui m’a beaucoup aidé pour rester bien physiquement et pour bien performer à tous les matches et pour rester prêt physiquement et mentalement. »

La victoire en Ligue des champions

« Si on m’avait il y a un an que le PSG allait remporter la Ligue des champions, j’y aurais cru ? Oui. Mon objectif, depuis que je suis arrivé à Paris, c’est de gagner la Ligue des champions, de rentrer dans l’histoire de Paris. Aujourd’hui, on l’a fait. Mais lorsque l’on a recruté Luis Enrique, on a vu le travail qu’il fait, on a vu les idées qu’il voulait montrer. La saison d’avant, on était arrivé en demi-finale. Je savais que cette année, ça allait être mieux. Il avait plus de temps pour travailler. Le coach a dit que le point fort du PSG, c’est l’équipe. Si quelqu’un doit partir, l’équipe va rester forte. On est resté ensemble, uni pour continuer à suivre les idées du coach. C’est ce que l’on a montré jusqu’à aujourd’hui. »

Un match déclic dans la saison européenne du PSG ?

« Contre Manchester City. Je pense que c’est le match le plus important de la saison pour nous. On a fait une remontada incroyable. Ça a donné de la force à toute l’équipe. Cela montrait que si on était capable de faire ça contre une équipe comme Manchester City, on pouvait le faire contre d’autres équipes. Ce match a changé quelque chose dans notre tête. On a montré notre caractère et on a très bien performé. Quand on était sur le terrain, on entendait les supporters nous soutenir, chanter plus fort pour nous donner de la force. Nous, on s’est dit : « va-y, on y va. On perd deux zéros, on va attaquer, on va essayer de changer ce match. » Je pense que l’on a réussi à faire ça. »

Luis Enrique

« Il reste proche des joueurs. Il communique beaucoup avec les joueurs. Il essaye de connaître la part humaine des joueurs plus que les choses footballistiques. On s’entraîne entre une heure et une heure et demie, mais après, on passe beaucoup plus de temps en dehors. C’est important de connaître la personne et le côté humain du joueur et du coach. Il m’a appris la possibilité de jouer à plusieurs postes, d’être polyvalent. C’est une chose que j’ai apprise grâce à lui. »

Le Ballon d’or

« Avec la saison qu’on a faite, on a tous amélioré les statistiques, on a fait une grande saison. Mais si je vois toutes mes saisons depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Le ballon d’or, c’est un rêve, mais je n’ai jamais pensé à ça avant, mais maintenant qu’il y a la possibilité, les gens me mettent sur le débat du Ballon d’Or, il y a un moment où tu penses beaucoup à ça. Mon premier rêve était d’être footballeur professionnel, mais le Ballon d’Or est un rêve que je n’ai jamais imaginé, mais je pense que je le mérite aussi. J’ai fait une saison historique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quart de finale, en demi-finale et en finale. En tant que défenseur, c’est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai faites cette année ne sont pas celles d’un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu’il mérite plus qu’un attaquant. »

Un back-to-back en Ligue des champions ?

« Je ne pense pas qu’on soit favori en tant que tenant du titre. On est forts, mais je sais qu’il y a de nombreuses équipes qui ont recruté de grands joueurs. Mais nous, on va rester concentré, suivre notre chemin, et on veut faire le back-to-back. Si il y a des concurrents ? Madrid, Barcelone, Liverpool qui a beaucoup recruté, Manchester City. Mais nous, on est prêt pour ça. Le Real Madrid ? La dernière fois qu’on les a affrontés, on était mieux préparé, mieux collectivement, mieux physiquement. Et on l’a montré sur le terrain. Kylian était un peu déçu, on en a pas beaucoup parlé juste des petites blagues en vacances.«