LDC – Barcola et Joao Neves se projettent sur Arsenal

Dans deux jours, le PSG se déplace à Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Bradley Barcola et Joao Neves se sont projetés sur ce choc.

Après sa belle victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre le Stade Rennais pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (3-1), le PSG va retrouver la Ligue des champions mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec le déplacement à L’Emirates Stadium pour y défier Arsenal. Homme du match contre les Rennais, Bradley Barcola s’est projeté sur la rencontre contre les Gunners au micro de Téléfoot. « On savait qu’aujourd’hui, c’était vraiment important de se mettre en confiance. Là, on est prêt pour aller affronter ce gros match. »

« On ne va pas là-bas pour faire un match nul mais pour gagner »

Performant depuis son arrivée au PSG cet été, Joao Neves a encore livré une grosse performance contre Rennes, s’est aussi confié sur cette rencontre contre Arsenal. Et l’international portugais a dévoilé les ambitions du club de la capitale pour cette rencontre contre les Gunners. « On ne va pas là-bas pour faire un match nul, mais pour gagner. C’est notre mentalité, on est le PSG. »