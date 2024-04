LdC – Barcola toujours très incertain pour PSG / Barcelone

Blessé lors de la trêve internationale avec l’équipe de France Espoirs, Bradley Barcola est forfait pour le match face au Stade Rennais ce mercredi et reste toujours très incertain pour le match aller face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Le PSG aborde ce sprint final de la saison 2023-2024 avec une infirmerie presque vide, chose rare ces dernières années. À ce jour, seul Presnel Kimpembe est d’ores et déjà forfait pour les prochaines échéances du club parisien. De leur côté, Marquinhos et Nuno Mendes pourraient effectuer leur retour face au Stade Rennais ce mercredi même si leur présence dans le onze de départ reste encore incertaine. Enfin, il reste le cas de Bradley Barcola à éclaircir. L’ailier de 21 ans s’est blessé aux ischio-jambiers lors d’un match amical de l’équipe de France Espoirs face à la Côte d’Ivoire lors de la trêve internationale de mars. Et une course contre la montre pour son retour face au FC Barcelone le 10 avril prochain était lancée. Mais à une semaine de ce quart de finale aller de Ligue des champions, la présence de l’ancien Lyonnais est de plus en plus incertaine.

À voir aussi : CdF – Le point médical avant PSG / SRFC

Vers un forfait de Barcola pour PSG / Clermont

Dans son point médical de ce mardi, le PSG a indiqué que Bradley Barcola effectuait un travail adapté et il n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Une mauvaise nouvelle alors que l’affiche face au FC Barcelone se profile. Et selon les informations du Parisien, le numéro 29 des Rouge & Bleu se dirige aussi vers un forfait pour le prochain match face au Clermont Foot 63 ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une mauvaise nouvelle donc pour Bradley Barcola qui ne pourra pas se servir de cette rencontre face à la lanterne rouge pour retrouver un peu de rythme. « Sa présence face à Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions, le mercredi 10 avril, est toujours très incertaine aujourd’hui », conclut le quotidien francilien.

Avant sa blessure aux ischio-jambiers, Bradley Barcola était dans une période de creux mais restait un élément important dans le onze de départ de Luis Enrique aux côtés d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Il avait notamment participé à la double confrontation face à la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.