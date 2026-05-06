LDC – Bayern Munich / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent en demi-finale retour de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent ce mercredi soir à l’Allianz Arena en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après le match aller complètement fou (5-4), le club de la capitale a un léger avantage sur la qualification en finale. Les Parisiens voudront le garder afin d’éliminer les Bavarois et se qualifier pour leur deuxième finale de Champions League consécutive. Pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe très compétitive. Laissé au repos contre Lorient, Matvey Safonov retrouve les buts du PSG ce mercredi.

Désiré Doué préféré à Bradley Barcola

Le numéro 39 du PSG est défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, qui remplace Achraf Hakimi, touché à la cuisse à la fin de la demi-finale aller au Parc des Princes mardi dernier et forfait plusieurs semaines, de Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale et de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pour accompagner Vitinha et Joao Neves au milieu, Luis Enrique a décidé de placer Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, Désiré Doué va occuper le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia le couloir gauche et Ousmane Dembélé la pointe.

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Demi-finale retour de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : João Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Espen Eskås – VAR : Marco Di Bello et Tiago Martins

Le XI du Bayern Munich : Neuer (cap.) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl

: Neuer (cap.) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Vignaud, Laurendon, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez, Mayulu, Dro, Lee, Barcola, Ramos, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia