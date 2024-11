LdC : Bixente Lizarazu pointe du doigt le problème du PSG

Cette saison au PSG, la différence entre le visage affiché en Ligue 1 et en Ligue des Champions est frappante. Si la question fait débat, certains observateurs apportent des éléments de réponses.

Le PSG peine à gagner en Ligue des Champions et grappiller les points nécessaires dans cette nouvelle formule de coupe d’Europe. Cependant, en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique parviennent à dominer leurs adversaires et le championnat. Un Paris Saint-Germain à deux visages qu’expliquent Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot : « Le PSG a trop de qualités en Ligue 1, il n’y a pas une concurrence nécessaire pour leur poser des problèmes« , une analyse qui ne date pas d’hier portée encore aujourd’hui par le champion du monde 1998. Ce dernier a poursuivi : « Quand ils arrivent en Ligue des Champions, il y a des équipes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus agressives et ce n’est plus du tout le même PSG, a continué l’ancien défenseur. Pour la Ligue des Champions, c’est une équipe inexpérimentée, jeune, malgré un budget qui est top 5 européen. Je pense qu’il y a aussi une erreur là-dessus« .