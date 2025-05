LDC – Blaise Matuidi apporte son soutien au PSG

Le PSG joue la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan samedi soir. Blaise Matuidi, qui a joué pendant six ans au PSG, a apporté son soutien à son ancien club.

Dans trois jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale, tout comme ses supporters, rêve de ramener le trophée de la plus prestigieuse des compétitions dans le football de clubs à Paris. Des anciens joueurs du club de la capitale, qui ont rêvé de la soulever lors de leur passage dans la capitale française aussi. C’est le cas de Blaise Matuidi, qui a porté les couleurs des Rouge & Bleu pendant six ans (2011-2017, 295 matches, 33 buts). L’ancien milieu de terrain a apporté son soutien au PSG via sa page Likendin.

« Samedi, le PSG joue avec son histoire »

« Samedi, le PSG joue avec son histoire. Je crois que personne n’imagine ce qu’il se passe dans la tête d’un joueur avant une finale. Ce week-end, la France entière sera derrière le PSG (enfin j’espère). Car ils peuvent accomplir quelque chose de spécial. Et dans ces moments clés, que j’ai connus avec l’équipe de France quand on a gagné la Coupe du Monde 2018, plus rien n’existe autour. Dans ces moments clés, on doit faire le vide et se concentrer sur une chose pourtant peu mentionnée par les commentateurs : le plaisir. Ça peut paraître fou quand l’enjeu est aussi grand. Ça peut paraître fou quand tu portes ton histoire sur les épaules. Ça peut paraître fou quand tu es à 90 minutes de changer ta vie. Le plaisir, c’est si important, car c’est la raison pour laquelle on se bat, la raison pour laquelle on veut évoluer au plus haut niveau. Et c’est tentant d’oublier et de ne se concentrer que sur le résultat. Mais là, on est au-delà. Quand tu t’es battu depuis que t’es petit sur un objectif et que tu es à ton prime, c’est le moment de refaire sortir l’enfant en toi ! Celui qui se battait par plaisir, pas par pression. Et c’est cet enfant qui pourra jouer relâché et aller chercher les plus belles victoires de nos vies. ICI C’EST PARIS. »