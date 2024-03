LdC – Bradley Barcola : « On appréhende pas ce match, on vient pour gagner »

En pleine ascension actuellement sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola a tenu sa première conférence de presse en Ligue des Champions. L’occasion pour lui de répondre aux journalistes présents sur place en amont du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

L’état d’esprit avant le match retour

« On appréhende pas ce match, on vient pour gagner. On va jouer comme s’il y avait 0-0. On vient pour gagner« .

Sa forme actuelle, et sa chance d’intégrer les A en Equipe de France

« Je suis content de ce que j’arrive à proposer aujourd’hui. Cela a mis du temps, j’ai mis du temps à m’adapter. Mais aujourd’hui je suis content de ce que j’arrive à faire. Après, ensuite, je sais que l’équipe de France ça va passer par mes performances donc je veux être le meilleur possible sur le terrain. Et si ça doit arriver, ça arrivera« .

Sa relation avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé

« Je les regardais quand j’étais plus jeune. Je m’entraîne avec eux au quotidien et ils me donnent beaucoup de conseils sur le terrain et à l’entraînement. Je suis très content« .

Son premier but en Ligue des Champions au match aller

« Très content d’avoir marqué et j’espère continuer« .

Le feuilleton Mbappé à Monaco

« J’étais concentré sur le match et je n’ai pas vu ce qui est arrivé. Je suis là pour parler du match de mardi« .

Le PSG à l’extérieur

« On travaille beaucoup ensemble pour être meilleurs à l’extérieur. On peut avoir plus de mal mais là on vient pour gagner. On n’a pas un matelas, on vient pour gagner mais on sait que ce sera compliqué« .

Les clés du match

« Il faudra attaquer et défendre avec beaucoup d’intensité. Attaquer et défendre ensemble avec beaucoup d’intensité« .

Son meilleur poste

« C’est vrai que dans mon ancien club je jouais plus à droite. Aujourd’hui j’arrive à jouer à gauche et à droite. J’aimerais aussi rentrer dans mon jeu de pouvoir jouer vraiment devant comme plus jeune je jouais vraiment plus en numéro 9. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui je préfère vraiment à gauche, je me sens vraiment à l’aise et c’est là où je suis au max de mes capacités je trouve« .

Son nouveau rôle, son nouveau statut

« Chaque match je me donne à fond. Je suis arrivé dans un très grand club et il a fallu se mettre au niveau. Les attentes n’étaient pas les mêmes mais je me donne à fond à chaque match« .

Les consignes de Luis Enrique

« C’est cadré avec beaucoup de liberté. C’est ce que j’aime avec le coach, je peux attaquer comme j’ai envie« .