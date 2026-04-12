LDC – Bradley Barcola, un rétablissement plus rapide que prévu

Sévèrement blessé à la cheville le 17 mars, l’attaquant du PSG Bradley Barcola pourrait déjà faire son retour à la compétition mardi face à Liverpool.

Dans ce sprint final de la saison 2025-2026, Luis Enrique compte bien s’appuyer sur un effectif au complet. Si la date de retour à la compétition de Fabian Ruiz n’est pas encore connue, un autre joueur important est, lui, sur le chemin du retour : Bradley Barcola.

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Barcola sur le banc face à Liverpool ?

Victime d’une entorse ligamentaire sévère à la cheville droite le 17 mars face à Chelsea (victoire 3-0 du PSG), le numéro 29 des Rouge & Bleu était annoncé forfait pour un mois, lui faisait ainsi manquer le quart de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Mais, bonne nouvelle pour Luis Enrique et le PSG, l’international français s’est rétabli plus rapidement que prévu. L’ailier de 23 ans « a repris l’entraînement collectif lundi dernier et a enchaîné depuis les séances, en faisant tout ou partie des exercices avec le reste du groupe selon les jours », rapporte L’Equipe. Une remise en forme progressive, conforme aux usages du club de la capitale, après une indisponibilité de trois semaines. L’ancien Lyonnais n’a plus aucune douleur à la cheville, mais n’est pas encore à 100 % de sa forme. « En interne, où la série de blessures du début de saison est encore dans les esprits, le mot d’ordre du staff reste toutefois la prudence. »

Sauf rechute, Bradley Barcola devrait être du déplacement en Angleterre, mais débuter sur le banc à Anfield mardi prochain. La tendance est de voir le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia être reconduit pour ce quart de finale retour de la Ligue des champions face à Liverpool. L’attaquant parisien devient ainsi une précieuse option en sortie de banc. Les premières projections évoquaient une absence de cinq à huit semaines. « Son rétablissement a été nettement plus rapide, mais la blessure était du sérieux, alors pas question de brûler les étapes. » Durant sa convalescence, Barcola a été aperçu tous les jours au Campus PSG, même durant la trêve internationale, afin d’effectuer des soins, parfois pendant plusieurs heures, conclut le quotidien sportif. Un retour au meilleur moment pour l’un des joueurs les plus indispensables de la saison (38 matchs disputés, 12 buts et 6 passes décisives).