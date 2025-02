LdC – Brest / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce mardi en fin d’après-midi (18h45 sur Canal Plus Foot), le Stade Brestois et le PSG se défient à l’occasion du barrage aller de la Ligue des champions.

Pour sa première affiche franco-française de son histoire en Ligue des champions, le PSG devra faire le job face au Stade Brestois avant le match retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Sur une pelouse de Roudourou en très mauvais état, les Rouge & Bleu pourront compter sur la quasi-totalité de leur effectif, à l’exception de Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye, touchés à la cheville.

Si les Parisiens restent sur 30 matches sans défaite toutes compétitions confondues face aux Pirates, ils ne comptent pas faire d’excès de confiance comme l’a rappelé Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match. Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le Stade Brestois et le PSG. Partagez vos pronostics dans les commentaires ci-dessous. Vendredi dernier, le club parisien a donné une leçon à l’AS Monaco en Ligue 1 (4-1). Un bon résultat annoncé ici par Footix, verrattitiparisien, ecthelion2, Axwell et Jacky fout. Félicitations à eux !!!