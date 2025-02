LdC – Brest / PSG : les compositions officielles

Ce mardi (18h45 sur Canal Plus Foot), le PSG et le Stade Brestois s’affrontent au stade de Roudourou dans ce barrage aller de la Ligue des champions. Voici les compositions officielles des deux équipes.

C’est le jour J. Qualifié après son grand finish en phase de ligue, le PSG doit désormais se frotter au Stade Brestois en barrage de Ligue des champions. Et au Stade de Roudourou, les Rouge & Bleu ne comptent pas faire d’excès de confiance comme l’a rappelé Luis Enrique en veille de match. Et sans surprise, le coach parisien a aligné sa meilleure équipe pour cette rencontre aller face au SB29.

Kvaratskhelia sur le banc

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est titulaire. Il sera protégé par la défense-type, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. En l’absence de Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz évoluera dans l’entrejeu avec les deux Portugais, Vitinha et João Neves. Désormais qualifié pour la LdC, Khvicha Kvaratskhelia débutera tout de même sur le banc. Désiré Doué a été préféré pour accompagner le serial buteur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match de Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain

Barrage aller de la Ligue des champions – Stade : Le Roudourou -Horaire : 18h45 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Irfan Peljto – Arbitres assistants : Senad Ibrasimbemgovic et Davor Beljo – Quatrième arbitre : Milos Gigovic – VAR : Tomasz Kwiatkowski et Piotr Lasyk

Le XI de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Faivre, Ajorque, Sima Remplaçants : Coudert, Jauny, Ndiaye, Fernandes, Doumbia, Zogbe, Baldé, Le Cardinal, Pereira-Lage, Salah

: Bizot – Lala, Chardonnet (c), Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Faivre, Ajorque, Sima Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes,- F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Kvaratskhelia, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Beraldo

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes,- F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Barcola

🚨Le XI de départ du PSG pour affronter le Stade Brestois en LDC ! ❤️💙



Un trio d’attaque Barcola-Dembélé-Doué 🇫🇷



Kvara démarre sur le banc ❌



Vous approuvez cette compo’?#SB29PSG | #UCL pic.twitter.com/cpKAIZ9TZ3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 11, 2025