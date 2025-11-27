LdC, buts inscrits, Vitinha, Ndjantou… Les chiffres clés après la victoire du PSG face à Tottenham

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé un match fou pour s’imposer face à Tottenham (5-3). Une nouvelle victoire en Ligue des champions marquée par la performance majuscule de Vitinha.

Le PSG a fait un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec son succès face à Tottenham (5-3) ce mercredi, le club parisien a conforté sa place dans le top 8 du classement général. Et au lendemain de cette rencontre, le PSG a partagé des chiffres, via son site internet, autour de cette victoire à rebondissements face aux Spurs.

Le PSG, une machine à buts en 2025

Avec ce nouveau succès, les champions d’Europe comptent 13 victoires en 2025 en Ligue des champions, établissant un record de victoires sur une année civile, devant le Real Madrid en 2014 (12) et le Bayern Munich en 2001 (12). Et l’équipe de Luis Enrique a été une véritable machine à buts. En attendant le dernier match face à l’Athletic Bilbao (10 décembre), Paris a marqué 51 buts en 2025 en C1. « Un chiffre historique là aussi, qui balaye le précédent record détenu par Manchester United en 2002, qui s’élevait à… 38 buts marqués, soit 13 de moins », rapporte le PSG. Et cette formation parisien a une nouvelle fois démontré sa force mentale en renversant un score. « Le club de la capitale a désormais remporté 4 des 6 derniers matches de Champions League durant lesquels il a concédé l’ouverture du score. »

Au niveau des performances individuelles, Vitinha a ébloui la rencontre de sa classe avec son triplé, le premier de sa carrière. Le maestro parisien est désormais impliqué dans 13 buts du PSG cette saison (5 buts et 8 passes décisives). Enfin, pour sa première titularisation en Ligue des champions, Quentin Ndjantou a réalisé une passe décisive. « À l’âge de 18 ans et 126 jours, le Titi est donc devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain à être décisif dans la compétition, après son coéquipier Warren Zaïre-Emery (17 ans et 210 jours). »