LDC – Chelsea en manque de confiance avant d’affronter Aston Villa

Adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, Chelsea aura une rencontre importante à disputer ce mercredi soir dans un choc de Premier League face à Aston Villa.

Alors que le PSG jouera son match de Ligue 1 ce vendredi face à l’AS Monaco (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), son adversaire en Ligue des champions, Chelsea, retrouve déjà la compétition ce mercredi (20h30). Trois jours après leur défaite face à Arsenal lors d’un choc décevant, les Blues (6e, 45 pts) disputent une autre affiche sur la pelouse d’Aston Villa (4e, 51 pts). Deux équipes en difficulté ces derniers temps en championnat. Après avoir lutté pour le titre il y a quelques journées de cela, la formation d’Unaï Emery reste sur une seule victoire lors de ses six derniers matchs.

La fragilité de Robert Sanchez

En face, Chelsea n’est pas au mieux avec trois matchs sans succès en Premier League : matches nuls face à Leeds United (2-2) et Burnley (1-1) et défaite contre Arsenal (1-2). « À une semaine de son huitième aller de Ligue des champions au Parc des Princes, Chelsea regrette les occasions manquées, son indiscipline et la friabilité de son gardien Robert Sanchez, après avoir pris deux points sur neuf en Championnat face à Leeds, Burnley et Arsenal », rapporte L’Equipe. Si l’équipe londonienne reste redoutable sur coup de pied arrêté, cela est aussi l’une de ses faiblesses avec sept buts encaissés dans ce domaine depuis l’arrivée de Liam Rosenior début janvier, « autour d’un Sanchez peu fiable, qui s’en prend à ses défenseurs chaque fois qu’il fait n’importe quoi. »

Le sixième de Premier League affiche également une instabilité émotionnelle lors de ses matchs avec déjà neuf cartons rouges pour neuf joueurs différents cette saison. Aussi, Liam Rosenior doit composer avec un Cole Palmer qui a perdu en influence dans le jeu de son équipe. Si l’international anglais a inscrit sept buts, dont cinq penalties, depuis son retour de blessure en décembre, il n’a pas la même influence sur les résultats de son équipe. Pour preuve, « Chelsea a gagné 73 % de ses matches sans lui, et seulement 24 % avec lui », conclut L’E. Après cette rencontre face à Aston Villa, les Blues disputeront une rencontre de FA Cup contre Wrexham, club de Championship, ce samedi. L’occasion pour l’ancien technicien de Strasbourg de laisser au repos ses cadres avant le déplacement au Parc des Princes en Ligue des champions, le 11 mars prochain.

Classement de Premier League

