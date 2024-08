LDC – City, Bayern, Atlético… Le pire tirage pour le PSG ?

Jeudi soir, le tirage au sort de la nouvelle version de la Ligue des champions. Le PSG a récupéré du lourd avec notamment Manchester City et le Bayern. Le pire tirage pour le club de la capitale ? C’est ce que pense Opta.

La Ligue des champions a fait sa révolution lors de cette saison 2024-2025. Fini la phase de poules, c’est désormais un grand championnat avec 36 équipes. Chaque club affrontera huit équipes, quatre à domicile, quatre l’extérieur et se bâteront pour être dans les huit premiers, qui se qualifieront directement en huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place s’affronteront pour s’offrir les huit dernières places en 8es. Lors du tirage au sort, le PSG n’a pas épargné avec Manchester City, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, Arsenal, le PSV Eindhoven, Gérone, Salzbourg et Stuttgart.

A voir aussi : Le PSG connaît son calendrier pour ses matches de Ligue des champions

Le Bayern, adversaire du PSG, aurait l’un des trois meilleurs tirages de la saison

Pour Opta, le PSG est tombé sur le pire tirage des 36 équipes. Le club de la capitale devance le Sparta Prague et Liverpool. Lille, futur adversaire du PSG en Ligue 1, aurait le cinquième pire tirage selon Opta. Autre club français engagé, l’AS Monaco se classe dix-septième alors que Brest, qui va connaître sa première campagne européenne, a le 21e pire tirage selon Opta. Pour ce dernier, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et les Celtic Glasgow auraient les trois meilleurs tirages.