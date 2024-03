LdC : Comment le PSG assure le rang UEFA de la France

Pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2). Une victoire qui permet aux Parisiens de rallier les quarts de finale, mais aussi de préserver la place de la France à l’indice UEFA.

Après la victoire du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad et sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions, la cinquième place de la France à l’indice UEFA est quasiment assurée. En effet, ce paramètre était on ne peut plus important pour le football français, mais pas auto suffisant. Afin de confirmer son rang au classement européen, la France devra espérer une défaite et donc une élimination du PSV Eidhoven face au Borussia Dormtund (1-1 à l’aller) le 13 mars prochain. A ce stade, les Pays-Bas ne pourraient plus rattraper la France à l’indice UEFA avec son dernier représentant que serait l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa Conférence. En allant au bout de son parcours en C4, l’actuel 5e d’Eredivisie engrangerait 14 points à l’indice UEFA, ce qui porterait le total pour le football néerlandais à 64 300 points contre les 64 331 points de la France ce mercredi 6 mars, au lendemain de la qualification du PSG. Le Portugal, septième à l’indice UEFA, ne peut également plus dépasser la France, pouvant atteindre au maximum avec ses trois représentants sur la scène européenne (le FC Porto en Ligue des Champions, Benfica et le Sporting en Ligue Europa), 62 982 points.

Concrètement, la France profiterait de cette situation en pouvant envoyer le même nombre de clubs en coupes d’Europe en 2024/2025 et en 2025/2026. Ainsi, pour la première édition de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, quatre club français seront engagés (3 en phases de poules, 1 en tours préliminaires). Au total, c’est sept clubs français qui disputeront les coupes d’Europe.