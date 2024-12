Avec sa dernière victoire en Ligue des Champions, le PSG s’est assuré un véritable enjeu pour le mois de janvier à venir. Le but étant de se hisser parmi les 24 premiers en seizième de finale, un scénario existe pour se qualifier directement en huitième de finale.

A ce stade de la compétition, le PSG pointe à la 25e place avec 7 points en 6 journées disputées en Ligue des Champions. Ainsi, l’objectif de ce mois de janvier et des deux rencontres face à Manchester City (22 janvier) et Stuttgart (29 janvier), est de retrouver une place dans le top 24 et ainsi disputer les seizième de finale de cette nouvelle formule de la C1. Cependant, le Paris Saint-Germain peut espérer mieux selon un scénario plus qu’improbable pensé par nos confrères d’RMC Sport. En effet, avec un enchaînement de résultats miraculeux, les hommes de Luis Enrique peuvent prétendre au top 8 et la 6e place plus précisément et disputer directement les huitièmes de finale. Pour aller dans ce sens, sachant que le PSG ne peut finir qu’avec 13 points au maximum, les équipes comptant aujourd’hui ce total doivent prendre le minimum de point, tout comme celles comptant entre 8 et 12 points. Concernant les matchs du club de la capitale, il faudra deux larges victoires sur le score de 5 buts à 0 au Parc des Princes face à Manchester City, puis sur la pelouse de Stuttgart, une manière d’améliorer sa différence de buts.

Exemple de résultats afin que le PSG termine 6e

7e journée (21/22 janvier)

Atalanta-Sturm Graz 0-2

Monaco-Aston Villa 1-0

Slovan Bratislava-Stuttgart 2-0

Club Bruges-Juventus 0-0

Atlético-Bayer Leverkusen 0-0

Benfica-Barcelone 0-2

Liverpool-Lille 2-0

Bologne-Borussia Dortmund 2-0

Étoile Rouge de Belgrade-PSV Eindhoven 2-0

RB Leipzig-Sporting CP 2-0

Shakhtar Donetsk-Brest 2-0

Real Madrid-RB Salzbourg 0-2

PSG-Manchester City 5-0

Sparta Prague-Inter Milan 2-0

Arsenal-Dinamo Zagreb 0-3

Celtic-Young Boys 0-2

Feyenoord-Bayern Munich 0-0

AC Milan-Gérone 0-2

8e journée (29 janvier)

Sporting CP-Bologne 0-2

PSV Eindhoven-Liverpool 0-2

Young Boys-Étoile Rouge de Belgrade 0-0

Stuttgart-PSG 0-5

Sturm Graz-RB Leipzig 0-0

Manchester City-Club Bruges 0-0

Bayern Munich-Slovan Bratislava 0-2

Inter Milan-Monaco 1-0

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk 0-3

Barcelone-Atalanta 3-0

Bayer Leverkusen-Sparta Prague 0-2

Juventus-Benfica 0-1

Dinamo Zagreb-AC Milan 0-0

RB Salzbourg-Atlético 3-2

Lille-Feyenoord 0-0

Aston Villa-Celtic 0-3

Gérone-Arsenal 3-0

Brest-Real Madrid 0-3