LdC – CS en bord terrain du Parc des Princes avec Free Foot pour célébrer le sacre européen du PSG

Après l’effort, vient le réconfort. Après le sacre, vient la célébration. Sur le sol parisien, c’est entre les Champs-Elysées et le Parc des Princes que le PSG célébrera avec ses supporters le premier sacre en C1 dans l’histoire du club. Pour l’occasion, Canal Supporters sera en bord terrain pour vos proposer du contenu exclusif.

Après la finale et la victoire en Ligue des Champions du PSG ce samedi 31 mai à Munich, le club de la capitale poursuit les célébrations ce dimanche. Après l’atterrissage de l’avion en fin d’après midi, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont parader sur les Champs-Elysée à bord d’un bus impérial, avant de se rendre au Parc des Princes pour poursuivre les festivités. A cette occasion, Canal Supporters sera en bord terrain en association avec Free Foot afin de vous faire vivre des moments exclusifs. Rendez-vous à partir de 20h sur la chaîne YouTube de Free Foot et le Twitch de Canal Supporters, en direct du Parc des Princes.

🚨🎉 HISTORIQUE ! Ce soir, on sera EN DIRECT ET EN BORD DE PELOUSE au Parc des Princes avec @FreeFoot pour vivre le sacre du PSG en LDC ! 🏟️❤️💙🌟



Retrouvez nous sur le YOUTUBE de @FreeFoot & sur le Twitch + Tik Tok de @CanalSupporters



SOYEZ LÀ, ça va être LÉGENDAIRE !! 🤩🤩 pic.twitter.com/4IwT5dtPed — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 1, 2025 X : @CanalSupporters