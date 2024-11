Les après-matchs de Ligue des Champions du PSG sont souvent animés dans les médias. Cette soirée de défaite face au Bayern Munich n’a pas échappé à la règle. Outre la rencontre en elle-même, le projet du club de la capitale est vivement critiqué.

Après sa défaite face au Bayern Munich (1-0), le PSG pointe à la 26e place au classement avec un match en plus que plusieurs de ses concurrents directs. Avec 4 points après 5 journées, le club de la capitale est dos au mur sur la scène européenne et pourrait passer à la trappe avant même les phases finales. Une situation que n’a pas manqué de pointé du doigt Daniel Riolo en après-match sur le plateau de l’After Foot : « Luis Enrique a tenu un discours post match qui n’a jamais l’habitude de tenir. Là c’est quelqu’un qui était abattu, qui a reconnu la supériorité du Bayern Munich, qui a reconnu que son équipe a peu produit, d’habitude il ne fait jamais ça« , a déclaré l’éditorialiste avant de fustiger plus globalement le projet du Paris Saint-Germain : « La combativité, la générosité je l’ai souligné. Mais si le PSG aujourd’hui doit être qu’une équipe qui ne se fait pas fouetter par le Bayern à Munich et une équipe dont on va vanter la détermination et la générosité, si ce n’est plus que ça le PSG, il n’y a pas à être étonné d’être 26e au classement de ce championnat. Avec 800 millions de budget, c’est une honte intégrale !« .

Si autour de cette situation une certaine positivité peut parfois pointer le bout de son nez, Daniel Riolo la pointe lui du doigt : « Qu’on essaye de relativiser, qu’on essaye de nous dire le contenu ceci cela … quand tu as perdu autant de fois depuis que cet entraîneur est dans le club, depuis qu’on nous vend ce projet en carton en papier mâché qui ne veut rien dire, s’il y a encore des gens pour relativiser ça, alors que tu as une énorme masse salariale, que tu as fais un mercato de feu en terme d’argent dépensé, tout comme l’année dernière, avec un joueur qui a empêché qu’on prenne des joueurs importants« .