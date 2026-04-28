LDC – Dans un match de folie, le PSG s’impose face au Bayern Munich (5-4)

Dans un match qui a marqué les esprits, le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle succulent avec un léger avantage pour les Parisiens (5-4) avant la demi-finale retour.

Qualifié pour la troisième fois d’affilée en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG avait pour objectif d’atteindre, pour la deuxième année consécutive, la finale de la compétition. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient surpasser le Bayern Munich, dans un choc au sommet entre les deux meilleures formations d’Europe. Dans cette demi-finale aller au Parc des Princes, Luis Enrique pouvait compter sur toutes ses forces vives, avec notamment le retour de son chef d’orchestre, Vitinha, ainsi que sur le trio offensif composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Dans une première période de folie, le Bayern Munich a frappé en premier. Profitant d’un PSG trop timoré en début de match, les Bavarois ont ouvert le score. Suite à un penalty obtenu par Luis Diaz, après une faute de Willian Pacho, Harry Kane n’a pas manqué l’occasion de lancer ce choc XXL (0-1, 17e). Un but qui a réveillé les Parisiens. Après un gros face-à-face manqué par Ousmane Dembélé (23e), les Rouge & Bleu ont renversé le match en dix minutes, tout d’abord grâce à leur monsieur Ligue des champions : Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a inscrit son but signature pour égaliser rapidement (1-1, 25e). Quelques minutes plus tard, c’était au tour de João Neves de faire exploser le Parc des Princes. Du haut de ses 1m74, le Portugais a parfaitement croisé sa tête sur un corner tiré par Ousmane Dembélé (2-1, 33e). Mais en face, les Bavarois se sont montrés cliniques. Pas attaqué à l’entrée de la surface, le poison Michael Olise a égalisé pour sa formation d’une frappe puissante sous la barre (2-2, 41e). Et alors qu’on se dirigeait vers un score de parité à la pause, les Parisiens ont bénéficié d’un penalty pour une main d’Alphonso Davies dans la surface. Un cadeau transformé par le Ballon d’Or (3-2, 45e+5). Un premier acte de folie entre les deux équipes (3-2).

En seconde période, les Parisiens ont fait chavirer le Parc des Princes en l’espace de trois minutes. Sur un centre d’Achraf Hakimi, magnifiquement servi par Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit un doublé au second poteau (4-2, 56e). Puis, dans la foulée, Ousmane Dembélé a conclu un contre mené par Désiré Doué (5-2, 59e). Un match de folie, mais les Bavarois n’ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. Rapidement, les joueurs de Vincent Kompany ont repris espoir dans cette rencontre grâce à des réductions de l’écart signées Dayot Upamecano (5-3, 65e) et Luis Diaz (5-4, 69e). Dans le dur physiquement, les Parisiens ont tenu le coup et ont même trouvé la transversale sur une frappe de Senny Mayulu (87e). Un match de folie entre les deux équipes avec un léger avantage pour les Rouge & Bleu (5-4) avant leur déplacement à l’Allianz Arena le 6 mai.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG dans une ambiance de folie. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les deux équipes s’observent dans ce début de rencontre.

3′ Excellent retour de Zaïre-Emery devant Olise.

5′ Bonne sortie au sol de Safonov pour capter un centre d’Olise.

8′ Après avoir éliminé Olise sur le côté gauche, Doué centre mais Davies avait bien lu l’action.

12′ Suite à une récupération haute des Parisiens, Dembélé entre dans la surface et s’écroule, mais pas de penalty.

12′ Carton jaune pour Marquinhos après une obstruction sur Diaz.

14′ Sur un corner du Bayern, Safonov dégage le danger du poing.

15′ Penalty pour le Bayern Munich suite à un tacle de Pacho sur Diaz. Le Colombien est parti chercher le contact.

17′ Ouverture du score du Bayern Munich (0-1). Kane prend à contre-pied Safonov.

19′ Le Bayern Munich était proche du deuxième but. Sur une perte de balle de Doué, Olise est rapidement servi à droite mais Safonov freine le ballon puis Marquinhos dégage devant sa ligne.

23′ Quelle occasion manquée par Dembélé. Sur une passe mal appuyée de Pavlovic au milieu de terrain, Zaïre-Emery sert directement en profondeur Dembélé, mais le Ballon d’Or ouvre trop son pied et ne cadre pas.

25′ BUTTTTTTTT DU PSG DE KVARATSKHELIAAAAAAAAA (1-1). Lancé sur la gauche par Doué, Kvaratskhelia rentre sur son pied droit et enroule son ballon dans le petit filet, imparable pour Neuer.

27′ Bien servi à droite par Zaïre-Emery, Doué choisit la solution individuelle en tirant, mais la défense du Bayern repousse le danger.

28′ L’ouverture du score des Bavarois a réveillé les Parisiens.

29′ Hakimi tente de trouver Dembélé sur un centre, mais le ballon file dans les gants de Neuer.

32′ Après avoir éliminé Nuno Mendes et Marquinhos sur son côté droit, Olise arme un tir dans un angle fermé, mais Safonov dégage le danger.

32′ Dans la continuité de l’action, Doué part dans un rush solitaire mais son tir est dévié et file juste à côté du poteau de Neuer.

33′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE JOAO NEVESSSSSSS (2-1). Sur le corner, Dembélé trouve J.Neves qui trompe Neuer d’une tête décroisée !!!!!

35′ Sur un contre rapide, Vitinha lance Dembélé, qui tente de dribbler Upamecano, mais le défenseur français dégage le danger.

37′ Attention, le Bayern joue mal une supériorité numérique.

38′ Sur le contre, Doué est lancé mais son tir est trop croisé. Ça va d’un but à l’autre.

39′ Après une grosse accélération, Stanisic entre dans la surface, mais Hakimi revient à toute vitesse et réalise un retour défensif exceptionnel.

41′ EGALISATION DU BAYERN MUNICH (2-2). Pas attaqué, Olise entre dans la surface trompe Safonov d’un tir en force.

44′ Bon retour de Nuno Mendes face à Olise.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 La frappe de Kvaratskhelia est captée par Neuer.

45’+1 VAR en cours pour une main de Davies dans la surface sur un tir de Dembélé.

45’+3 PENALTY POUR LE PSG.

45’+5 BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (3-2). En force, Dembélé trompe Neuer, qui était parti du bon côté.

45’+5 C’est la pause au Parc (3-2). Dans un premier acte de folie, le PSG mène au score face à une équipe bavaroise clinique devant les buts.

46′ La seconde période débute, avec un changement du côté du Bayern Munich. Laimer prend la place de Davies.

50′ Belle défense de J.Neves face à Diaz dans la surface.

51′ Après avoir éliminé Upamecano, Kvaratskhelia arme une frappe dans la surface mais son pied frappe le mollet du défenseur français. Pas de penalty pour les Parisiens…

52′ Bon pressing de Dembélé sur Neuer, qui oblige le gardien allemand à dégager en toucher.

54′ À gauche, Diaz continue de provoquer Marquinhos en un-contre-un. Le Colombien centre en direction de Laimer, qui ne cadre pas son tir.

56′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR KVARATSKHELIAAAAAAAA (4-2). Trouvé sur une excellente ouverture de Vitinha, Hakimi centre. Le ballon passe devant Zaïre-Emery et Dembélé, mais Kvaratskhelia est bien placé au second poteau et trompe Neuer.

58′ Nouvelle action pour le PSG avec un nouveau centre d’Hakimi, mais cette fois-ci la défense du Bayern repousse le danger.

59′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (5-2). Quelle folie au Parc des Princes !!!!!!!!!! Sur un contre mené par Doué, Dembélé est servi à gauche et trompe d’une frappe en pied fermé Neuer, avec l’aide du poteau !!!!!!!!!!

61′ C’est la folie au Parc des Princes !!!! Quel match

63′ Belle sortie de Safonov dans les pieds de Diaz, qui avait éliminé Marquinhos.

64′ Premier changement pour le PSG. Zaïre-Emery cède sa place à F.Ruiz.

65′ Réduction de l’écart du Bayern Munich (5-3). Sur un coup-franc de Kimmich, Upamecano est trouvé et trompe Safonov.

67′ Safonov repousse des poings un nouveau coup franc de Kimmich.

69′ BUT POUR LE BAYERN MUNICH (5-4). Sur un long ballon de Kane, Diaz réalise un magnifique contrôle devant Marquinhos et trompe Safonov d’une frappe enroulée. Les Bavarois reviennent à un but.

70′ Deuxième changement pour le PSG. Doué cède sa place à Barcola .

. 75′ Les Parisiens souffrent et concèdent des corners.

76′ Sur un corner, Tah est trouvé au second poteau mais Safonov repousse le danger.

77′ Carton jaune pour F.Ruiz suite à une faute inutile sur Olise.

79′ Nouvelle sortie aérienne de Safonov.

80′ Carton jaune pour Hakimi pour contestation.

81′ Le PSG est dans le dur physiquement. Nuno Mendes souffre de crampes.

83′ Après une perte de balle de J.Neves, Olise joue mal le coup dans la surface.

83′ Double changement pour le PSG. Nuno Mendes et Kvaratskhelia cèdent leur place à L.Hernandez et Mayulu.

87′ La frappe de Mayulu fracasse la transversale. Fatigués, les Parisiens tentent quelques offensives attaques.

88′ Aïe, aïe, aïe, Hakimi reste au sol et se tient derrière la cuisse.

89′ Hakimi revient sur le terrain, mais ça semble compliqué pour le Marocain. On rappelle que le PSG ne peut plus faire de changement

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+1 La frappe de loin de Kane est captée par Safonov.

90’+1 Le bon tacle rageur de L.Hernandez.

90’+3 Encore une excellente sortie de Safonov, très vigilant sur les ballons dans la surface.

90’+4 Corner pour le Bayern Munich. Pacho sauve sur la ligne.

90′ 5 C’est terminé avec cette victoire du PSG 5-4 face au Bayern Munich. Quel match de titan de la part des deux équipes. Le PSG prend un léger avantage avant le déplacement à Munich le 6 mai.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

Demi-finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes– Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Sandro Schärer – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Jesús Gil Manzano – VAR : Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez – Buts : Kane (17e, sp), Kvaratkshelia (25e, 56e), J.Neves (33e), Olise (41e), Dembélé (45e+5, sp, 59e), Upamecano (65e), Diaz (69e) – Cartons : Marquinhos (12e), F.Ruiz (77e), Hakimi (80e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 83e) – Zaïre-Emery (F.Ruiz, 64e), Vitinha, J.Neves – Doué (Barcola, 70e), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu, 83e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, F.Ruiz (64e), Ramos, Lee, L.Hernandez (83e), Mayulu (83e), Dro Fernandez, Barcola (70e), Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 83e) – Zaïre-Emery (F.Ruiz, 64e), Vitinha, J.Neves – Doué (Barcola, 70e), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu, 83e) Le XI du Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, 46e) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90e+5) – Olise, Musiala (Goretzka, 78e), Diaz – Kane Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka (78e), Jackson, Ito, Laimer (46e), Ofli, Pavic

: Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, 46e) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90e+5) – Olise, Musiala (Goretzka, 78e), Diaz – Kane