LDC – Dans un match spectaculaire, le PSG s’impose sur la pelouse de Manchester City

Au terme d’une rencontre spectaculaire, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Manchester City (4-2). Après avoir donné une leçon de football en première période, les Rouge & Bleu ont davantage souffert au retour des vestiaires.

À l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace en Angleterre pour un choc européen. Le double champion d’Europe affronte Manchester City à l’Etihad Stadium. Une belle affiche pour les Rouge & Bleu, qui tenteront de faire respecter leur statut. Avec un effectif quasi au complet, Luis Enrique a dû faire des choix. Ainsi, Warren Zaïre-Emery et Maghnes Akliouche ont été préférés à João Neves et Khvicha Kvaratskhelia. Pour le reste, les cadres Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont titulaires.

Le résumé du match

Dans ce premier acte, le PSG a donné une leçon de football à Manchester City. Après un début de rencontre équilibré, les joueurs de Luis Enrique ont rapidement montré leur volonté de faire mal en transition rapide. Et cela a payé rapidement pour les Rouge & Bleu. Au terme d’une sortie de balle de classe mondiale, Désiré Doué a ouvert le score d’une frappe placée qui a surpris Gianluigi Donnarumma (1-0, 13e). Et l’ancien portier parisien n’a pas eu le temps de souffler que le double champion d’Europe en titre avait déjà fait le break. Une minute et 39 secondes après l’ouverture du score, Désiré Doué s’est cette fois mué en passeur pour une tête d’Ousmane Dembélé, après une nouvelle action collective de génie (2-0, 15e). Dans la foulée, les Parisiens ont poursuivi leur totale domination. Sur une nouvelle action de grande classe, Vitinha a inscrit le troisième but parisien d’une frappe imparable pour le portier italien (3-0, 32e). Au terme d’une première période de haut vol, le PSG a regagné les vestiaires avec une confortable avance de trois buts face à une équipe de City complètement sonnée par la supériorité parisienne.

En seconde période, Manchester City a repris espoir assez rapidement. Après des occasions d’Enzo Fernandez et d’Illimane Ndiaye, Erling Haaland a logiquement réduit l’écart d’une tête croisée (3-1, 53e). En grande difficulté depuis le retour des vestiaires, les Parisiens ont subi les nombreuses offensives des joueurs d’Enzo Maresca, avec notamment une barre d’Antoine Semenyo (55e). En grande souffrance, les Parisiens ont pu compter sur une erreur de leur ancien portier Gianluigi Donnarumma pour reprendre trois buts d’avance. Sur un tir enroulé de Maghnes Akliouche, le gardien italien a manqué son intervention (4-1, 63e). Mais cela n’a pas freiné les Citizens qui ont rapidement remis la pression sur le but des Rouge & Bleu. Après un sauvetage de Nuno Mendes sur sa ligne (70e) et deux frappes sur la transversale d’Enzo Fernandez (71e) et d’Erling Haaland (74e), le buteur norvégien a inscrit un doublé après un excellent travail d’Ayyoub Bouaddi (4-2, 75e). Le numéro 9 de City était même proche du triplé, mais Matvey Safonov a réalisé un arrêt XXL sur sa ligne (83e). En fin de rencontre, les Rouge & Bleu auraient pu souffler après avoir obtenu un penalty grâce à Nuno Mendes, mais Ferran Torres a gâché cette belle occasion (89e). Dans un match fou, le PSG s’impose sur le score de 4-2 face à Manchester City et poursuit sa série de victoires.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Belle intensité en ce début de match avec deux équipes qui veulent s’installer dans le camp adverse.

7′ Excellente défense d’Hakimi devant Doku.

8′ City tente d’installer son jeu mais les Parisiens pressent bien.

9′ Après une récupération haute des Parisiens, Dembélé sert Zaïre-Emery à l’approche de la surface. La frappe de loin du Titi est captée par Donnarumma.

10′ Contact entre Marquinhos et Cherki dans la surface parisienne. Le capitaine brésilien touche d’abord le ballon avant de percuter le Français. Pas de penalty.

11′ Sur un coup franc excentré de Fernandez, Safonov reste vigilant et ne se fait pas surprendre par le rebond devant lui.

12′ Sur un corner de City, Guehi gêne Safonov dans sa sortie et le ballon est repoussé par la transversale. L’arbitre siffle une faute sur le portier parisien.

13′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEE (0-1). Quelle sortie de balle de classe mondiale du double champion d’Europe qui se termine par une frappe placée du Golden Boy.

15′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEE (0-2). Sur une nouvelle action construite, Doué centre au second poteau pour Dembélé, qui trompe Donnarumma d’une tête. Les Parisiens font déjà le break 1 minutes et 39 seconde après l’ouverture du score de Doué !!!

17′ Après une interception dans le camp adverse, la frappe contrée de Vitinha termine dans les gants de Donnarumma.

19′ Quel tacle de Pacho pour contrer un tir d’Haaland.

20′ Grâce à leur pressing, les Parisiens étouffent les Citizens.

Sur un centre de Doku, Haaland se retrouve seul au second poteau mais sa tête n’est pas cadrée.

29′ Les Parisiens sont en démonstration depuis quelques minutes.

29′ Servi par Dembélé à l’entrée de la surface, Vitinha tente une frappe mais Donnarumma s’interpose.

30′ Quel retour défensif de Nuno Mendes devant Khusanov.

31′ Le PSG proche du troisième but ! Sur un nouveau centre millimétré de Doué, la tête d’Hakimi touche le poteau de Donnarumma, complètement battu sur le coup.

32′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAAA (3-0). Après une nouvelle récupération haute des Parisiens, Akliouche sert Zaïre-Emery, qui talonne pour Vitinha. À l’entrée de la surface, le Portugais place parfaitement son ballon dans le but.

36′ C’est une leçon de football. Les joueurs d’Enzo Maresca sont abattus et les Parisiens déroulent leur jeu.

38′ Après une nouvelle récupération haute, Hakimi frappe sur Donnarumma. Il y avait mieux à faire sur cette action.

39′ La réaction timide de City. Après avoir éliminé trop facilement Nuno Mendes, Semenyo centre en retrait mais Pacho dégage en corner.

41′ Sur corner, la tête de Gvardiol passe à côté du poteau de Safonov.

45′ Bel effort de Vitinha pour récupérer un ballon dans les pieds de Doku.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Safonov se couche parfaitement pour stopper un tir de Doku. C’est le premier tir cadré de Manchester City dans ce match.

45’+2 C’est la pause à l’Etihad Stadium. En totale démonstration, le PSG a donné une leçon de football à Manchester City en inscrivant trois buts collectifs sublimes (3-0).

46′ La seconde période débute avec un triple changement à Manchester City. De son côté, le PSG repart avec les mêmes joueurs.

47′ La réaction de Manchester City. Sur un centre en retrait d’Haaland, Semenyo frappe mais Marquinhos détourne en corner. Sur le corner, la tête de Gvardiol est captée par Safonov.

49′ Sur un centre de Semenyo, Fernandez est trouvé au second poteau mais sa tête n’est pas cadrée.

51′ De loin, Nuno Mendes voit Donnarumma trop avancé et tente sa chance de loin, mais le portier italien reste vigilant et capte le ballon.

52′ La parade réflexe de Safonov face à Ndiaye.

53′ Réduction de l’écart de City par Haaland (1-3). Sur un centre de Ndiaye, Haaland devance Marquinhos et décroise sa tête et trompe Safonov.

54′ Les Parisiens ne sont pas rentrés dans cette seconde période et City met la pression.

55′ La barre pour Manchester City de Semenyo puis Haaland se manque face au but vide. Semenyo était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

57′ Après avoir déposé Hakimi, Ndiaye centre en retrait mais la défense parisienne dégage en catastrophe. C’est dur pour les Parisiens depuis le retour des vestiaires.

58′ Le centre fuyant de Fernandez passe devant Guehi et Khusanov, qui se sont jettés, en vain…

60′ Les Parisiens ont du mal à sortir les ballons et les occasions s’enchaînent devant le but de Safonov.

63′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’AKLIOUCHEEEE (1-4). Sur leur première action construite de la seconde période. Akliouche est trouvé dans la surface et arme une frappe enroulée. Donnarumma se manque dans son intervention et le ballon entre dans le but après son arrêt mal maîtrisé.

65′ Quel retour de Zaïre-Emery devant Haaland.

66′ Lancé dans la profondeur par Fernandez, Semenyo repique et frappe mais son tir trouve le petit filet extérieur.

66′ Premier changement pour le PSG. Buteur et passeur décisive, Doué cède sa place à Kvaratskhelia.

69′ Carton jaune pour Zaïre-Emery après une faute sur Anderson.

70′ Quel sauvetage de Nuno Mendes sur sa ligne. Sur un corner de Fernandez, Gvardiol coupe au premier poteau et Nuno Mendes repousse sur sa ligne.

71′ La lourde frappe de Fernandez touche l’équerre de Safonov. Manchester City pousse à nouveau.

74′ Nouvelle transversale pour Manchester City avec une tête d’Haaland.

75′ Nouvelle réduction de l’écart de City et le doublé d’Haaland (2-4). Après une perte de balle de F. Ruiz face à Bouaddi, l’ancien Lillois sert ensuite Halland, qui ajuste Safonov.

76′ Double changement pour le PSG. J. Neves et F. Torres prennent la place à Akliouche et Dembélé.

83′ Quel arrêt de Safonov pour empêcher Haaland d’inscrire un triplé !!!

84′ Double changement pour le PSG. F. Ruiz et Zaïre-Emery cèdent leur place à L. Hernandez et Beraldo.

87′ PENALTY POUR LE PSG. Après une remontée de balle incroyable et un une-deux avec F. Torres, Nuno Mendes est fauché dans la surface par Matheus Nunes.

89′ F. Torres voit son tir être stoppé par Donnarumma. Que c’est mal tiré par l’Espagnol.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé. Le PSG s’impose au terme d’une rencontre de haut niveau face à Manchester City (4-2). Après avoir donné une leçon de football lors du premier acte, les Parisiens ont souffert au retour des vestiaires mais reviennent de leur déplacement avec les trois points.

Feuille de match Manchester City / Paris Saint-Germain

Deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Etihad Stadium – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal+ – Arbitre principal : Sven Jablonski – Arbitres assistants : Eduard Beitinger et Christian Dietz – Quatrième arbitre : Tobias Reichel – VAR : Bastian Dankert et Sören Storks – Buts : Doué (13e), Dembélé (15e), Vitinha (32e), Haaland (53e, 75e), Akliouche (63e) – Cartons : Semenyo (61e), Zaïre-Emery (69e)

Le XI de Manchester City : Donnarumma – Khusanov, Guéhi, Dias (c) (M. Nunes, 46e) , Gvardiol – Anderson, E. Fernandez – Semenyo, Cherki (Bouaddi, 46e), Doku (Ndiaye, 46e) – Haaland Remplaçants : Bettinelli, Rulli, Ndiaye (46e), Kovacic, Aït-Nouri, Vitor Reis, M. Nunes (46eà, Bouaddi (46e), O’Reilly, Allan Elias, Foden, Lewis

: Donnarumma – Khusanov, Guéhi, Dias (c) (M. Nunes, 46e) , Gvardiol – Anderson, E. Fernandez – Semenyo, Cherki (Bouaddi, 46e), Doku (Ndiaye, 46e) – Haaland Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Beraldo, 84e), Vitinha, F. Ruiz (L. Hernandez, 84e) – Akliouche (J. Neves, 76e), Dembélé (F. Torres, 76e), Doué (Kvaratskhelia, 66e) Remplaçants : Chevalier, Mouak, Beraldo (84e), Zabarnyi, Kvaratkshelia (66e), F. Torres (76e), Digne, L. Hernandez (84e), Godts, Dro Fernandez, Ndjantou, J. Neves (76e)

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery (Beraldo, 84e), Vitinha, F. Ruiz (L. Hernandez, 84e) – Akliouche (J. Neves, 76e), Dembélé (F. Torres, 76e), Doué (Kvaratskhelia, 66e)