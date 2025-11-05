LdC : Dayot Upamecano balaye d’un revers de main une polémique après la blessure d’Achraf Hakimi

Hier soir, le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure pour une durée encore inconnue dans l’attente des résultats des examens effectués ce mercredi. Une vive polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux autour de Dayot Upamecano et cette blessure.

A l’approche de la mi-temps hier soir au Parc des Princes, Achraf Hakimi remporte un duel face à son vis-à-vis, Luis Diaz. Le Colombien s’arrache jusqu’à la fin et tacle dangereusement, par derrière, les deux pieds décollés, et bloque la cheville du Marocain. Ce dernier s’écroule, en pleurs, et peine à se relever pour sortir du terrain. Senny Mayulu se prépare pendant que le staff médical est aux petits soin, du mieux qu’il peut. Sur le terrain, l’arbitre discute avec ses assistants à la vidéo, certains s’hydratent, d’autres échangent des consignes, pendant que Dayot Upamecano se rend coupable d’un geste qui n’a pas manqué d’alimenter une vive polémique depuis hier soir. Le défenseur central international français a mimé des pleurs au moment de la sortie d’Achraf Hakimi. L’interprétation toute faite, le joueur du Bayern Munich se moquait de la blessure du latéral droit du PSG. Cependant, il n’en serait rien selon le principal intéressé.

En effet, sur son compte Instagram, Dayot Upamecano, d’un message limpide, a répondu à la polémique : « Ne cherchez pas la polémique où il n’y en a pas. Désolé pour ta blessure. Bon rétablissement« , un message adressé directement à Achraf Hakimi.