LdC – Défaite cruelle pour le PSG face à Liverpool avant le retour à Anfield

Ce mercredi soir, le PSG et Liverpool s’affrontaient au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C’était soir de grand match au Parc des Princes. Dans une affiche alléchante, le PSG et Liverpool bataillaient dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud pour prendre un avantage dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions avant la confrontation retour à Anfield le 11 mars prochain. Et pour ce match, Luis Enrique pouvait compter sur l’ensemble de son effectif et avait décidé d’aligner Khvicha Kvaratskhelia en attaque en lieu et place de Désiré Doué.

Le résumé du match

Le PSG a rapidement pris les choses en mains dans cette rencontre. Après un premier round d’observation, Ousmane Dembélé a lancé la rencontre après un exploit individuel mais João Neves n’a pas pas converti la passe en retrait du Français, malgré sa position idéale au point de penalty (16e). Les Rouge & Bleu n’ont pas faibli par la suite et Khvicha Kvaratskhelia pensait ouvrir le score d’une belle frappe enroulée mais le Géorgien a été signalé d’une position de hors-jeu d’un talon, après l’intervention du VAR (20e). Quelques minutes plus tard, le VAR a encore été au centre de l’attention. Suite à une charge dans le dos d’Ibrahim Konaté sur Bradley Barcola, qui filait au but, l’assistance vidéo n’a pas donné de carton rouge au défenseur français (25e). Pas de quoi faire faiblir les velléités offensives parisiennes, Khvicha Kvaratskehlia a buté à deux reprises sur un Alisson en grande forme (28e, 37e). Dans une première période complètement maîtrisée, les Parisiens ont pêché dans la finition à l’image de la triple occasion non convertie par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola (30e). Un résultat nul frustrant pour le PSG à la pause face à une équipe de Liverpool complètement asphyxiée (0-0).

En seconde période, le PSG a continué à se procurer des occasions mais Alisson a encore une fois écoeuré les attaquants des Rouge & Bleu à l’image des tentatives de Khvicha Kvarastkhelia sur coup franc (53e) sur une frappe enroulée de Désiré Doué (80e). Malgré 27 tirs en sa faveur, les joueurs de Luis Enrique ont été punis par les Reds dans les derniers instants. Bien servi par Darwin Nunez, Harvey Elliott a trompé Gianluigi Donnarumma sur la seule frappe cadrée de Liverpool dans cette rencontre (1-0, 87e). Une défaite cruelle pour le PSG dans cette rencontre aller après son ultra-domination. Les Rouge & Bleu devront renverser la tendance à Anfield le 11 mars prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Liverpool dans une belle ambiance du Parc des Princes. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Reds n’hésitent pas à presser haut pour gêner la relance parisienne.

5′ Pour l’instant, Liverpool arrive à tenir le ballon et tente de trouver en profondeur Luis Diaz.

8′ la première situation pour le PSG. Bradley Barcola voit sa frappe être contrée puis Ruiz ne cadre pas sa tentative dans la foulée.

10′ Après dix minutes de jeu, les deux équipes s’observent et tentent surtout de trouver la profondeur avec des ballons longs.

12′ Bon tacle de Marquinhos face à Jota.

13′ Liverpool installe un faux rythme depuis le début du match.

14′ Dommage pour le PSG. Après une perte de balle de Diaz, Barcola avance vers le but et sert Kvara qui tente un une-deux avec le Français. Malheureusement, le numéro 29 est contré par la défense anglaise.

16′ QUELLE OCCASION POUR LE PSG. Après un exploit personnel de Dembélé sur le côté droit, le Français sert ensuite en retrait J.Neves qui manque son plat du pied dans une position parfaite.

19′ Encore un exploit technique de Dembélé, qui élimine la défense de Liverpool facilement. Sa frappe est contrée en corner. Ce dernier ne donnera rien.

20′ Kvarastkhelia pensait ouvrir le score mais le Georgien était légèrement en avance sur la passe de Vitinha. L’action était belle et la finition aussi.

24′ La frappe lointaine d’Hakimi est captée par Alisson. Mais les Parisiens posent d’énormes problèmes aux Reds.

25′ Alors qu’il se présentait face au but, Barcola est chargé dans le dos par Konaté et s’effondre dans la surface. Pas de penalty…

26′ Le VAR est en cours pour une faute et un possible carton rouge pour Konaté. Finalement aucune sanction pour Liverpool. Décision incompréhensible.

28′ Nouvelle occasion pour le PSG. Après un bon travail de Barcola, Kvara tente une frappe de loin, Alisson repousse.

30′ TRIPLE OCCASION POUR LE PSG. D’abord Dembélé bute sur Alisson après un bon travail de Barcola. Dans la foulée, le numéro 29 parisien bute sur la défense puis tire au-dessus. Ça se rapproche pour les Parisiens.

35′ Quel tacle défensif de Marquinhos pour gêner la passe de Jota vers Diaz.

37′ Encore un duel remporté par Alisson face à Kvaratskhelia.

37′ Carton jaune pour Marquinhos après un bloc sur Jota.

40′ Coup franc intéressant pour le PSG obtenu par Hakimi. Cela ne donne rien.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes avec une nouvelle situation chaude dans la surface de Liverpool. Le PSG a complètement dominé ce premier acte mais a pêché dans la finition (0-0).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

49′ La première frappe de cette période est à l’actif de Dembélé, qui force trop sa frappe lointaine.

53′ Très bon coup-franc obtenu par Kvaratskhelia. Le Géorgien s’en charge et Alisson détourne la tentative en corner.

55′ Alisson repousse tous les dangers.

59′ Excellente défense de Nuno Mendes face à Salah.

62′ Dembélé tente un corner rentrant mais Szoboszlai dégage devant la ligne.

66′ Premier changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Doué.

70′ Dembélé force une nouvelle fois sa frappe, qui passe largement au-dessus.

70′ Carton jaune pour Van Dijk pour gain de temps.

71′ Les Parisiens dominent mais manque de précision dans la finition à l’image de la frappe non cadrée de Doué.

72′ Grosse charge de Nunez sur Donnarumma, qui prend le genou de l’Uruguayen au visage.

75′ Après un coup-franc joué à deux avec Dembélé, Doué tente sa chance dans la surface, captée sans difficulté par Alisson.

78′ Double changement pour le PSG. Ruiz et Kvaratskhelia cèdent leur place à Zaïre-Emery et Ramos.

80′ Quel arrêt d’Alisson pour détourner une frappe enroulée de Doué.

84′ La frappe de Dembélé est repoussée une nouvelle fois par Alisson. Le gardien des Reds dégoûtent les attaquants parisiens.

87′ BUT DE LIVERPOOL (0-1). Contre le court du jeu, Elliot profite d’un décalage de Nunez pour tromper Donnarumma.

88′ Les Reds marquent sur leur seul tir cadré du match.

90′ Cinq minutes de temps additionnel .

. 90’+3 Après un déboulé sur son côté gauche, Nuno Mendes centre sur Alisson.

90’+5 C’est terminé avec un défaite cruelle pour le PSG en fin de rencontre face à Liverpool (0-1). LEs Parisiens devront renverser la tendance à Anfield le 11 mars prochain.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Liverpool FC

Huitième de finale aller de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Davide Massa – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Stephano Allasio – Quatrième arbitre : Maurizio Mariani – VAR : Aleandro Di Paolo et Daniele Chiffi – Cartons : Marquinhos (37e), Van Dijk (70e) – But : Elliott (87e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Zaïre-Emery, 78e) – Kvaratskhelia (Ramos, 78e), Dembélé, Barcola (Doué, 66e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Beraldo, L.Hernandez, Kimpembe, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery (78e), Doué (66e), Mbaye, Ramos (78e).

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Zaïre-Emery, 78e) – Kvaratskhelia (Ramos, 78e), Dembélé, Barcola (Doué, 66e) Le XI du LOSC : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (c), Robertson – Gravenberch (Endo, 78e), Mac Allister, Szoboszlai – Diaz (Jones, 67e), Salah (Elliott, 86e), Jota (Nunez, 67e) Remplaçants : Jaros, Kelleher, Endo (78e), Nunez (67e), Chiesa, Jones (67e), Elliott (86e), Tsimikas, Mc Connell, Quansah, Nyoni

: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (c), Robertson – Gravenberch (Endo, 78e), Mac Allister, Szoboszlai – Diaz (Jones, 67e), Salah (Elliott, 86e), Jota (Nunez, 67e)