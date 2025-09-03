LdC : Déjà un absent sur blessure pour le FC Barcelone face au PSG ?

Pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions, le PSG se déplacera sur le terrain du FC Barcelone. Les Catalans pourraient d’ores et déjà être touché par une blessure.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions n’a une nouvelle fois pas été clément avec le PSG. En effet, le club de la capitale devra batailler en saison régulière pour aller chercher sa qualification en phase à élimination directe. Dans cette bataille, les hommes de Luis Enrique se rendront sur le terrain du FC Barcelone le 1er octobre prochain (21h sur Canal +). Ces derniers pourraient d’ores et déjà être embêtés par une blessure. En effet, dans un communiqué officiel, le club catalan a fait état d’une blessure pour Alejandro Baldé : « Le joueur de l’équipe première du FC Barcelone Alejandro Balde souffre d’une légère blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche depuis l’entraînement de ce matin. La durée de son absence dépendra de son évolution« . Un communiqué auquel le quotidien AS fait suite en affirmant de son côté une absence de 4 semaines. Avec cette durée d’absence, Alejandro Baldé manquera six rencontres avec le FC Barcelone, dont les deux premières journées de Ligue des Champions face à Newcastle et le Paris Saint-Germain.

