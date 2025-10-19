LDC – Dembélé de retour dans le groupe pour Leverkusen

Touché à la cuisse le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé se rapproche d’un retour sur les terrains. Le Ballon d’Or devrait être présent dans le groupe pour Leverkusen.

Le PSG commence petit à petit à retrouver ses joueurs blessés. Après avoir récupéré Désiré Doué contre Strasbourg, le club de la capitale est proche de récupérer Ousmane Dembélé, qui s’était blessé lors du même rassemblement que le numéro 14 du PSG, est très proche de faire son retour sur les terrains. Déjà présent à l’entraînement collectif en fin de semaine, le Ballon d’Or devrait figurer dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Leverkusen mardi soir pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, selon les informations du Parisien.

A voir aussi : LdC – Zaïre-Emery titulaire face au Bayer Leverkusen ?

Il devrait commencer sur le banc

Le quotidien francilien indique que le numéro 10 du PSG est remis de sa blessure contractée sous le maillot bleu il y a six semaines et est apte à retrouver le chemin de la compétition. « Après un peu plus d’un mois et demi d’absence, le meilleur buteur parisien de la saison dernière ne devrait pas être en mesure de débuter. Mais son retour dans l’effectif et la possibilité de le voir entrer en jeu en cours de match diffuseront à n’en pas douter une énergie positive et un peu plus d’ambition dans les rangs du champion d’Europe en titre », conclut Le Parisien.