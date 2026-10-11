LDC – Dembélé et Nuno Mendes de retour à l’entraînement du PSG

Au lendemain de la victoire du PSG face au Mans (3-1) en Ligue 1, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont fait leur retour à l’entraînement des Rouge & Bleu.

Le PSG a entamé son marathon de matchs par une victoire face au Mans (3-1), ce samedi soir en Ligue 1. Désormais, le club parisien peut se concentrer sur sa prochaine échéance : le match de Ligue des champions face à Manchester City, mercredi. Pour cette rencontre de reprise face au promu sarthois, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Le technicien espagnol avait également décidé d’accorder quelques jours de repos supplémentaires à Nuno Mendes et à Ousmane Dembélé, en accord avec la direction et les joueurs concernés.

Un groupe quasi au complet avant d’affronter Manchester City

Sollicités durant la trêve internationale, les deux cadres de l’équipe parisienne en ont profité pour recharger les batteries avant les prochaines échéances. Au lendemain de la victoire face au Mans, le latéral gauche et l’attaquant parisien ont retrouvé le chemin de l’entraînement, comme le rapporte L’Équipe. « Le Ballon d’Or était là samedi alors que l’ancien défenseur du Sporting Portugal a retrouvé le centre d’entraînement dimanche. » À trois jours du déplacement à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un effectif quasi au complet, où seul Senny Mayulu manquera à l’appel.