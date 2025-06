LdC : Denzel Dumfries revient sur la finale face au PSG

En pleine Coupe du Monde des Clubs, Denzel Dumfries a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport au cours duquel il est revenu sur la finale de Ligue des Champion remportée par le PSG. Le latéral droit néerlandais a également évoqué la saison et le niveau exceptionnels d’Achraf Hakimi.

Alors que la Coupe du Monde des Clubs bat son plein et que le PSG vient de rejoindre les huitièmes de finale, l’Inter Milan est aussi engagé dans la compétition aux Etats-Unis. Les Intéristes sont également en bonne position pour rallier le tour suivant. Le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries a lui accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport et en a profité pour revenir sur la finale de la Ligue des Champions du 31 mai dernier perdu (5-0) face au Paris Saint-Germain : « Le 5-0 face au PSG ? C’est très dur à accepter, mais c’est une finale : ou tu perds, ou tu gagnes (…) Le PSG était la meilleure équipe et ce n’était pas notre journée (…) On ne gagnait pas un duel, nous étions toujours en retard. Il faut accepter recommencer (…) Les rumeurs sur Inzaghi ont conditionné la préparation ? Il est clair que nous lisions… On entendait des choses que nous portions en nous, mais sans jamais en parler car tout le monde était concentré sur la finale. Je vous assure que dans notre tête, il y avait le PSG et rien d’autres« .

Outre la défaite en finale de C1, Denzel Dumfries a été interrogé sur son poste et le niveau de celui-ci : « Le meilleur dans mon rôle ? Il y en a beaucoup, comme Hakimi, Alexander-Arnold, Koundé, Timber, Frimpong. Mais de mon point de vue, le meilleur a été Hakimi cette saison, mais je pense aussi être dans la liste de tops, oui. Je le dis avec humilité et fierté« .