LDC – Des équipes sans surprises pour le PSG et le Bayern ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Les deux coachs devraient aligner des équipes sans surprises.

Vainqueur à l’aller dans un match de légende (5-4), le PSG se déplace en Allemagne pour y défier le Bayern Munich lors de la demi-finale retour et aller chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse sur la pelouse du Parc des Princes mardi dernier et qui sera absent plusieurs semaines. Sans surprise, pour remplacer l’international marocain, Luis Enrique devrait choisir de titulariser Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit de la défense.

À lire aussi : LDC – Le Bayern Munich prévient le PSG avant la demi-finale retour

Le retour des cadres

Avec ce retour en défense du titi du PSG, Fabian Ruiz devrait être titulaire au milieu de terrain aux côtés des deux internationaux portugais, Vitinha et Joao Neves, selon L’Equipe. Pour la défense, Marquinhos, ménagé contre Lorient, devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Nuno Mendes retrouverait aussi son couloir gauche. En attaque, pas de surprise non plus avec le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien sportif indique que, du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany devrait changer un seul joueur de son onze qui a commencé au Parc des Princes. Konrad Laimer prendrait la place d’Alphonso Davies dans le couloir gauche de la défense.