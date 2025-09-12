LdC – Désiré Doué de retour pour Barcelone / PSG ?

Touché au mollet durant cette trêve internationale, Désiré Doué manquera les prochaines échéances du PSG. Mais il pourrait faire son retour avant le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Le PSG a perdu deux éléments importants durant cette trêve internationale. Lors de la victoire de la France face à l’Ukraine (0-2, le 5 septembre), les Rouge & Bleu ont vécu avec amertume les sorties sur blessure d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier cité souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et son absence est estimée à environ six semaines. De son côté, le numéro 14 parisien a été victime d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines. De quoi crisper les relations entre le PSG et l’équipe de France.

Un retour possible face à Auxerre pour Doué

Ainsi, les deux offensifs vont manquer à coup sûr les prochaines grosses échéances des Rouge & Bleu (RC Lens, Atalanta Bergame et Olympique de Marseille). Mais concernant Désiré Doué, son retour pourrait être plus rapide que prévu. En effet, comme le rapporte Le Parisien, si tout se passe bien au niveau des soins prodigués à son mollet, l’international français pourrait au moins disputer quelques minutes lors de la réception de l’AJ Auxerre le 27 septembre prochain. « De bon augure juste avant le déplacement à Barcelone, le match que tous les passionnés attendent en ce début de saison, le 1er octobre en Catalogne. » En revanche, Ousmane Dembélé ne devrait pas être remis de sa blessure pour cette affiche européenne.