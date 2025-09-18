Kvara
LdC – Deux buts du PSG en lice pour être élus but de la journée

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 septembre 2025

Ce mercredi, le PSG est venu à bout de l’Atalanta Bergame grâce à un collectif bien huilé et des beaux buts inscrits par les joueurs de Luis Enrique.

Le PSG a fait respecter son nouveau statut de champion d’Europe. Pour son entrée en lice dans cette édition 2025-2026 de Ligue des champions, le club de la capitale a infligé une lourde défaite à l’Atalanta Bergame (4-0). Une prestation collective de haute volée, ponctuée par des buts qui ont régalé le public du Parc des Princes.

PSG / Atalanta – Enrique : « Ça a été une très bonne soirée »

Nuno Mendes et Kvaratskhelia en lice

Et deux buteurs du PSG sont en lice pour être élus « but de la journée ». Dans cette soirée de mercredi prolifique en buts, les réalisations de Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes ont été nommées pour remporter cette distinction. Les deux Parisiens seront en concurrence avec le but de Cole Palmer lors de la défaite de Chelsea face au Bayern Munich (3-1) et la belle reprise de volée du joueur de Bodo/Glimt, Brunstatd Fet, face au Slavia Prague (2-2). Pour voter, c’est ici.

