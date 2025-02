LdC – Deux joueurs du PSG dans l’équipe-type de la semaine

Auteur d’une performance XXL lors de son barrage retour de Ligue des champions, le PSG place deux joueurs dans l’équipe-type de cette semaine.

Le PSG a marqué les esprits durant ces barrages de Ligue des champions. Après leur victoire 0-3 au match aller, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance au Stade Brestois avec un succès 7-0 dans cette confrontation retour pour un score cumulé de 10-0 dans cette affiche 100% française. Une performance collective éblouissante des Parisiens.

À lire aussi : LdC – Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à Brest

Si Vitinha a été battu par Kylian Mbappé pour le titre de meilleur joueur de la semaine, tout comme Bradley Barcola pour le plus beau but, également devancé par le capitaine des Bleus, le PSG est parvenu à placer deux joueurs dans l’équipe-type UEFA de la semaine à l’issue de ces barrages retours. Élu homme du match et buteur, Vitinha est présent dans l’entrejeu après avoir livré un match plein dans son rôle de métronome de l’équipe parisienne. Buteur, Nuno Mendes occupe le poste de latéral gauche.

L’équipe de la semaine : Schmeichel – Valverde, Flamingo, Hancko, Nuno Mendes – Jashari, Vitinha, Kokçu – Talbi, Mbappé, Lang