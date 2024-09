LdC : Vitinha et Zaïre-Emery présents à l’entraînement

Blessés lors du dernier rassemblement international, Warren Zaïre-Emery et Vitinha étaient présents à l’entraînement du PSG à deux jours du choc face à Gérone

À deux jours du premier match de Ligue des Champions face à Gérone, le Paris Saint-Germain a accueilli deux bonnes nouvelles lors de ses séances d’entraînement. Warren Zaïre-Emery et Vitinha, tous deux récemment blessés, étaient présents à l’entraînement du jour selon l’Equipe. Le jeune milieu de terrain français était déjà de retour sur le terrain dès dimanche. Une lésion au mollet gauche rendait sa participation au match incertaine, mais sa présence lors des sessions collectives renforce l’espoir de le voir figurer dans le groupe face à Gérone. Quant à Vitinha, le Portugais de 24 ans victime d’une blessure à la cheville durant la trêve internationale, il a rejoint ses coéquipiers ce lundi. Cependant, son état de forme réel reste à évaluer et Luis Enrique devra juger s’il est suffisamment remis pour participer ou non à ce rendez-vous crucial.

🚨CONFIRMATION : Warren Zaïre-Emery et Vitinha étaient PRÉSENTS à l’entraînement à deux jours du match face à Gérone ✅



À Luis Enrique désormais de décider s’il convoque les deux joueurs dans son groupe 👀



[@lequipe]

Un milieu de terrain au complet ?

À seulement 48 heures du coup d’envoi de la rencontre, toutes les spéculations sont désormais tournées vers les décisions de l’entraîneur espagnol. Bien que la présence des deux joueurs lors des entraînements soit un signe positif, il reste à savoir s’ils seront jugés aptes pour affronter Gérone, une équipe réputée pour son intensité. Les prochaines heures seront décisives pour le PSG, dont les ambitions en Europe dépendent en partie de la capacité à avoir toutes ses forces disponibles. Si Zaïre-Emery et Vitinha sont effectivement dans le groupe, cela renforcerait considérablement les options au milieu de terrain pour un PSG qui souhaite marquer un coup dès son entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.