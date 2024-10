Ce mardi soir, le PSG défiait Arsenal en Ligue des champions pour son premier choc européen. Complètement dépassés, les Parisiens s’inclinent logiquement (2-0).

Le PSG disputait son premier choc européen dans ce nouveau formation de la Ligue des champions. À l’occasion de la 2e journée de la phase ligue, le club parisien affrontait Arsenal à l’Emirates Stadium. Sans Ousmane Dembélé, Luis Enrique avait décidé d’offrir sa première titularisation à Désiré Doué en Ligue des champions avec les Rouge & Bleu. À notes les retours de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes et Vitinha dans le onze de départ. De son côté, Lee Kang-In évoluait dans une position de faux numéro 9.

Le résumé du match

Après un début de rencontre assez lent, Arsenal a par la suite pris le meilleur dans tous les secteurs de jeu sur le PSG. Et logiquement, les Gunners ont ouvert le score. Après avoir remonté le terrain face à l’apathie parisienne, Leandro Trossard est parvenu à centrer. Trouvé entre Willian Pacho et Nuno Mendes, Kai Havertz a profité de la sortie complètement manquée de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score de la tête (1-0, 20′). En difficulté dans le jeu, les Rouge & Bleu ont réussi à se procurer deux occasions par ses latéraux. Mais Nuno Mendes a trouvé le poteau sur une frappe lointaine (28′) puis Achraf Hakimi a buté sur David Raya (30′). Dans la foulée, le PSG s’est fait punir sur l’un des points forts d’Arsenal, les coups de pied arrêtés. Sur un coup franc excentré de Bukayo Saka, le centre de l’Anglais est passé devant toutes les jambes et a trompé Gianluigi Donnarumma, une nouvelle fois fautif (2-0, 35′). Complètement dépassé dans tous les domaines par Arsenal, le PSG a regagné les vestiaires avec ce score défavorable (2-0).

Face à la gestion d’Arsenal dans le second acte, le PSG est apparu moins en souffrance. En revanche, Gianluigi Donnarumma a réalisé une parade déterminante sur une reprise de volée à bout portant de Gabriel Martinelli (51′) et a évité de peu le troisième but londonien. Avec les entrées en jeu de Fabian Ruiz et Randal Kolo Muani, le PSG a tenté de revenir dans ce match. Mais les Parisiens ont encore une fois fait preuve de malchance à l’image de la barre trouvée par João Neves sur un corner de Lee Kang-In (66′). Dans la foulée, la frappe flottante du Sud-Coréen a été repoussée difficilement par David Raya (68′). En fin de rencontre, deux penalties auraient pu (dû) être sifflés en faveur des Rouge & Bleu avec une main de Ricccardo Calafiori (78′) puis un accrochage de Declan Rice sur Marquinhos (85′), mais pas d’intervention de Monsieur Slavko Vinčić ni de la VAR. Malgré une seconde période de meilleure facture, le PSG s’incline logiquement sur la pelouse d’Arsenal (2-0) et réalise une mauvaise opération dans cette Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

3′ Bonne intervention de Donnarumma dans les pieds de Martinelli. En revanche, le portier italien se fait soigner sur la pelouse mais se relève.

9′ La frappe de Saka passe au-dessus du cadre.

10′ Premier corner pour le PSG obtenu par Hakimi. Après un mauvais renvoi de la défense d’Arsenal, Nuno Mendes tente une reprise de loin, ce n’est pas cadrée.

14′ Bonne sortie aérienne de Donnarumma.

15′ Un rythme assez lent dans ce premier quart d’heure à l’Emirates Stadium.

20′ Ouverture du score d’Arsenal (1-0) d’Havertz. Sur un centre de Trossard, l’Allemand se retrouve entre Pacho et Nuno Mendes et trompe Donnarumma de la tête, qui se manque dans sa sortie. Beaucoup d’erreurs de marquage de la part des Parisiens.

24′ Les Parisiens sont pris dans les duels, l’intensité et l’impact des Anglais.

28′ Après une combinaison avec Barcola sur le côté gauche, Nuno Mendes tente une frappe lourde de loin, qui touche le poteau extérieur. La voici la première occasion du PSG.

30′ Nouvelle occasion pour le PSG. Servi dans la profondeur, Hakimi prend le meilleur sur Calafiori et arme une frappe, repoussée par Raya.

35′ Arsenal fait le break (2-0). Sur un coup franc tiré par Saka, le ballon passe devant toutes les jambes et surprend Donnarumma. Une nouvelle fois, le portier italien se manque…

39′ Deux tirs cadrés, deux buts pour Arsenal depuis le début de la rencontre.

40′ Chaque incursion des Gunners dans la défense est un danger pour le PSG.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à l’Emirates Stadium. Complètement dépassé dans tous les compartiments du jeu, le PSG est mené sur le score de 2-0 sur des réalisations d’Havertz et Saka. Donnarumma est fautif sur les deux buts encaissés.

46′ La seconde période débute à l’Emirates Stadium. Les Parisiens se doivent de montrer un autre visage pour éviter une humiliation.

51′ La parade de Donnarumma sur une reprise à bout portant de Martinelli. La défense parisienne était une nouvelle fois dépassée. Le 3-0 était proche…

54′ Bon… les Parisiens restent toujours aussi inoffensifs dans cette deuxième période.

58′ Havertz voit sa tête être freinée par Nuno Mendes et captée par Donnarumma au sol. Le PSG encore en difficulté sur un centre…

64′ Double changement au PSG. Vitinha et Doué sont remplacés par Ruiz et Kolo Muani.

66′ La barre pour le PSG !!! Sur un corner de Lee, J.Neves reprend au premier poteau et voit sa tentative terminer sur la transversale de Raya.

68′ La frappe flottante de Lee est repoussée difficilement par Raya. Kolo Muani n’arrive pas à contrôler le ballon par la suite.

75′ Arrêt de Donnarumma sur un tir de Martinelli.

75′ Dans la foulée, Barcola et Kolo Muani partent en contre. L’ailier de 22 ans centre pour son compatriote français mais la défense d’Arsenal s’interpose parfaitement.

76′ Cartons jaunes pour Calafiori et Ruiz après un accrochage.

78′ Main involontaire mais bien décollée de Calafiori dans la surface londonienne. Pas de penalty sifflé.

85′ Trouvé sur corner, Marquinhos se fait ceinturer dans la surface par Rice et est gêné pour armer correctement sa tête, qui passe au-dessus. C’était plus que limite pour la défense londonienne.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé à l’Emirates Stadium. Dominé, le PSG s’incline logiquement face à Arsenal, malgré une seconde période de meilleure facture. Une mauvaise opération pour les Rouge & Bleu, qui accueillera le PSV Eindhoven le 22 octobre prochain.

La feuille de match Arsenal / Paris Saint-Germain

2e journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions – Stade : Emirates Stadium – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : Rade Obrenovič – VAR : Nejc Kajtazovic et Tomasz Kwiatkowski – Buts : Havertz (20′), Saka (35′) – Cartons : Ruiz (76′), Calafiori (76′)