LDC : Dortmund porte plainte contre le PSG !

Pourtant favoris, le PSG s’est incliné au terme de la double confrontation les opposant au BVB. Comme si ce n’était pas assez, les Allemands ont décidé de porter plainte contre le PSG.

On dit souvent qu’il n’y a que le terrain qui compte. Le Borussia Dortmund n’a pas l’air d’adhérer au dicton. Les Borussens s’en était pourtant bien sorti, après avoir éliminé les Parisiens en demi-finale de Ligue des Champions. Au terme d’une double confrontation au cours de laquelle le club de la capitale n’a pas semblé jouer l’enjeu, les jaunes et noirs se sont imposés sur la plus petite des marges, que ce soit au Signal Iduna Park et au Parc des Princes : 1-0. Si la déception était déjà grande côté PSG, la page semblait pourtant tournée, avec l’objectif de soulever la Coupe de France, et de préparer le mercato estival pour aller encore plus loin dans la plus belle des compétitions la saison prochaine. Seulement voilà, le club allemand a relevé un litige les opposants au club de la capitale, une affaire telle, que le BVB a décidé de porter plainte contre le Paris Saint-Germain.

Un « manque de respect »

La direction Borusse défend coûte que coûte ses fidèles supporters. Selon les informations de Bild, les allemands n’ont pas appréciés que le club français réduise le nombre de places attribuées lors du match retour au Parc des Princes. La jauge, habituellement à 5%, est passée à 4%, et a donc entraînée un retrait de 480 billets pour les « Marsupiaux ». Un manque de respect pour le BVB, qui avait pourtant attribué le quota habituel des places aux champions de France lors du match alors. Le club de la capitale a par ailleurs affirmé avant le match que cette baisse de jauge, était la volonté de la police parisienne. Mais l’enquête du Borussia aurait révélée que cette justification était un mensonge… De plus, le PSG aurait interdit les banderoles aux supporters de Dortmund, ce qui les a énormément perturbés. Autre point d’accusation : Les instructions du Capo du PSG, qui lancent les chants parisiens, ont été diffusées dans la totalité des hauts-parleurs du stade, y compris dans le bloc allemand. Toujours selon Bild, le Borussia Dortmund a donc décidé de saisir le « Football Supporters Europe » (FSE) qui travaille officiellement avec l’UEFA. Le comité aurait affirmé au club allemand « qu’il souhaitait imposer des sanctions. » Les dés sont jetés, après s’être imposé sur le terrain, Dortmund veut s’imposer au tribunal.