LDC – Doué en lice pour le plus beau but de la semaine

Auteur d’une prestation XXL face à Manchester City en Ligue des champions, l’attaquant du PSG, Désiré Doué, est en lice pour le plus beau but de la semaine.

Après une trêve internationale remarquée avec l’équipe de France, Désiré Doué a surfé sur sa bonne dynamique. À l’occasion du premier gros choc de la saison du PSG, l’international français a marqué les esprits face à Manchester City, ce mercredi soir. Auteur d’une première période de haut niveau, le numéro 14 des Rouge & Bleu a inscrit un but au terme d’une action collective de grande classe, avant de servir Ousmane Dembélé sur un plateau.

À lire aussi : Manchester City / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Doué à la conclusion d’une action collective de grande classe

Sans surprise, la réalisation du joueur de 21 ans est nommée pour le plus beau but de la semaine en Ligue des champions. Le Golden Boy 2025 sera en concurrence avec Zechiël (Feyenoord), Abde Ezzalzouli (Betis Séville) et Samu (FC Porto). Pour voter, c’est ici. En revanche, aucun joueur du PSG n’est en lice pour le titre de meilleur joueur de la semaine. Cette distinction se jouera entre l’ancien Parisien Bradley Barcola, auteur d’un triplé avec Liverpool face à LASK (6-3), Lamine Yamal, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Harry Kane (Bayern Munich) et Nicolo Tresoldi, auteur d’un triplé lors de la belle victoire du Club Bruges sur la pelouse de l’Inter Milan (4-3).

Ez Abde // Samu // Zechiël // Doué ⚽ Four cracking goals, which was the best? @Heineken | #UCLGOTD https://t.co/jUGAptQu75 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026