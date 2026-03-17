LDC – En patron, le PSG humilie Chelsea et se qualifie pour les quarts de finale

Ce mardi soir, le PSG disputait son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea avec pour ambition de valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Le PSG se devait de terminer le travail face à Chelsea. Large vainqueur lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes mercredi dernier (5-2), le club parisien avait pris une belle option pour la qualification au prochain tour. Mais pour éviter tout mauvais scénario, les Rouge & Bleu avaient pour ambition de s’imposer à Stamford Bridge ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). Pour cela, Luis Enrique avait aligné le quasi même onze que lors de la confrontation aller. Seul changement à noter, la titularisation de Khvicha Kvaratskhelia en lieu et place de Désiré Doué.

Le résumé du match

Si tout le monde s’attendait à un début de match intense de la part de Chelsea, le PSG a rapidement glacé Stamford Bridge. Sur un long ballon de Matvey Safonov, Mamadou Sarr a perdu ses repères dans son duel face à Khvicha Kvaratskhelia. Une aubaine pour le Géorgien, qui n’a pas manqué cette belle occasion pour ouvrir le score très rapidement (0-1, 6e). Et les joueurs de Luis Enrique ne se sont pas arrêtés là, achevant les Blues quelques minutes plus tard. Sur une transition rapide, Achraf Hakimi est trouvé dans son couloir droit par Warren Zaïre-Emery. Intelligemment, le Marocain a servi Bradley Barcola, qui a réalisé un excellent enchaînement pour envoyer un bijou dans la lucarne d’un Robert Sanchez impuissant (0-2, 14e). Un début de rencontre rêvé pour les champions d’Europe, qui ont déjà mis fin aux espoirs anglais. Si Bradley Barcola était proche d’un doublé après un rush en solitaire (43e), Matvey Safonov a aussi brillé en réalisant trois parades dans cette première période face à João Pedro (36e, 43e) et Cole Palmer (42e). En totale maîtrise dans ce premier acte, le PSG a regagné sereinement les vestiaires avec cette avance de deux buts.

En début de seconde période, le PSG est entré en mode gestion et Chelsea a tenté de sauver l’honneur, mais pas question pour Matvey Safonov d’encaisser un but. Le Russe a réalisé un excellent arrêt réflexe sur un tir de Liam Delap (61e). Et dans la foulée, le PSG a poursuivi son humiliation. Entré en jeu à la pause, Senny Mayulu a envoyé une frappe imparable pour Robert Sanchez depuis l’entrée de la surface (0-3, 62e). Par la suite, le PSG attendait la fin de la rencontre, tandis que Chelsea chauffait les gants d’un Matvey Safonov vigilant dans les buts. Jamais mis en difficulté par Chelsea, le PSG se qualifie en patron pour les quarts de finale de la compétition après avoir humilié les Blues (3-0, 8-2 en cumulé). Les Rouge & Bleu affronteront Galatasaray ou Liverpool au prochain tour.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Chelsea. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Sur la première perte de balle de Chelsea, Nuno Mendes part en contre, mais son centre est capté par Sanchez. Paris devra exploiter au maximum ces erreurs défensives.

4′ Les 2 000 supporters du PSG se font bien entendre à Stamford Bridge. Les Parisiens ont la possession du ballon depuis le début du match.

5′ À noter que c’est Bradley Barcola qui évolue pour l’instant au poste d’ailier droit.

6′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAA (0-1). Sur un long ballon de Safonov, Sarr ne gagne pas son duel face à Kvaratskhelia. Le Géorgien récupère le ballon dans la surface et trompe Sanchez.

10′ Sur un corner de Chelsea, Santos bouscule Safonov dans le duel aérien et l’arbitre siffle une faute. Un coup de sifflet qui va donner de l’air à la défense.

12′ Excellent retour d’Hakimi pour récupérer un ballon dans les pieds de Joao Pedro et stopper l’offensive de Chelsea.

14′ BUTTTTTTTTTTT DU PSG DE BARCOLAAAAAAA (0-2). Après une montée d’Hakimi à droite, Barcola est servi et arme une frappe splendide dans la lucarne de Sanchez.

18′ Chelsea accumule les corners, mais les Parisiens résistent bien pour l’instant.

19′ Après une récupération haute, Barcola centre fort mais Sanchez capte le ballon.

21′ Quel dommage, Zaïre-Emery manque son contrôle sur une belle ouverture de la défense parisienne. Chelsea est déboussolé.

23′ Sur un centre de Palmer, Safonov se manque dans sa sortie mais la tête de Joao Pedro n’est pas cadrée. Heureusement pour les Parisiens.

24′ Bon retour défensif de Barcola pour repousser en corner un centre de Cucurella.

29′ Le PSG est en totale maîtrise. Chelsea est sonné.

30′ La séquence de possession de balle du PSG est hallucinante. Chelsea n’a plus touché le ballon depuis quelques minutes.

31′ Les joueurs de Chelsea se font chambrer par leurs propres supporters sur chaque passe.

32′ But refusé pour Kvaratskhelia. Après une excellente action entre Barcola et Kvara, le une-deux entre le Géorgien et Zaïre-Emery était beau mais le Titi est logiquement signalé en position de hors-jeu.

33′ La frappe de Barcola est trop croisée. Tout part d’une nouvelle récupération rapide des Parisiens.

35′ Sur une action placée, Dembélé trouve J.Neves dans la surface mais son tir manque de force pour tromper Sanchez.

36′ Sur un long ballon, Pacho se fait avoir dans le duel par Joao Pedro. Le tir du Brésilien est repoussé par Safonov.

40′ Le rythme est logiquement retombé. Le PSG est discipliné dans son jeu et son implication défensive.

42′ Trouvé à l’entrée de la surface, Palmer réussit à placer un tir en plat du pied mais Safonov détourne puis Hakimi dégage en corner.

43′ Nouvelle parade de Safonov sur une tête de Joao Pedro.

43′ Sur un contre, Barcola part seul sur une course de 70 mètres. Le Français choisit de tirer mais Sanchez détourne en corner.

44′ Pacho à la dur sur Joao Pedro dans la surface de réparation.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à Stamford Bridge. Le PSG donne une leçon de football à Chelsea en menant 2-0 grâce à des buts de Kvaratskhelia et Barcola.

46′ La seconde période débute avec un changement du côté du PSG. Mayulu prend la place de J.Neves.

48′ Très bon retour de Mayulu devant Fernandez, qui était trouvé à l’entrée de la surface.

52′ Chelsea et le PSG se livrent une grosse bataille sur tous les ballons. Barcola se retrouve au sol après avoir reçu une semelle.

56′ Après une relance manquée de Safonov, Cucurella sert rapidement Joao Pedro dans la surface, mais la frappe enroulée du Brésilien n’est pas cadrée.

59′ Deuxième changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Doué. Le Français rentre directement aux vestiaires après avoir reçu un coup.

61′ Quel arrêt réflexe de Safonov sur un tir de Delap.

62′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULUUUUU (0-3). Après un déboulé de Kvaratskhelia sur son côté gauche, le Géorgien trouve Hakimi à l’entrée de la surface. Le Marocain est contré mais le ballon arrive sur Mayulu. Le Titi envoie une grosse frappe imparable.

64′ Les « Olé, Olé » sont scandés par les supporters parisiens. C’est une humiliation pour Chelsea.

65′ Sur une mauvaise passe de Dembélé, Garnacho récupère et arme une frappe, mais Safonov réalise un nouvel arrêt.

66′ Double changement pour le PSG. Nuno Mendes et Dembélé cèdent leur place à L.Hernandez et G.Ramos.

71′ Le centre de Neto manque de précision.

73′ Dernier changement pour le PSG. Kvaratkshelia cède sa place à Lee.

73′ La frappe de Caicedo est trop croisée.

75′ La frappe de Garnacho est captée par Safonov. Son 7e arrêt du match.

79′ Nouvelle frappe de Garnacho, mais Safonov reste vigilant. Les Parisiens enchaînent les pertes de balle depuis quelques minutes.

85′ Après un duel avec Hakimi, Chalobah quitte le terrain sur civière.

90′ C’est terminé. En patron, le PSG humilie Chelsea à Stamford Bridge (3-0, 8-2 en score cumulé) et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où il affrontera Galatasaray ou Liverpool. Les joueurs de Luis Enrique ont été en démonstration à Londres.

Feuille de match Chelsea / Paris Saint-Germain

Huitième de finale retour de la Ligue des champions – Stade : Stamford Bridge – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : David Šmajc – VAR : Christian Dingert et Robert Schröder – Buts : Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e), Mayulu (62e)

Le XI de Chelsea : Sanchez – Chalobah, Sarr (Acheampong, 46e), Hato, Cucurella (Adarabioyo, 72e) – Santos, Caicedo – Palmer (Garnacho, 60e), Fernandez (c) (Lavia, 60e), Neto – Joao Pedro (Delap, 59e) Remplaçants : Sharman-Lowe, Merrick, Adarabioyo (72e), Delap (59e), Fofana, Acheampong (46e), Guiu, Estevao, Lavia (60e), Garnacho (60e), Mheuka, Kavuma-McQueen

: Sanchez – Chalobah, Sarr (Acheampong, 46e), Hato, Cucurella (Adarabioyo, 72e) – Santos, Caicedo – Palmer (Garnacho, 60e), Fernandez (c) (Lavia, 60e), Neto – Joao Pedro (Delap, 59e) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 66e) – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (Mayulu, 46e) – Kvaratskhelia (Lee, 73e), Dembélé (G.Ramos, 66e), Barcola (Doué, 59e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos (66e), Doué (59e), Lee (73e), L.Hernandez (66e), Mayulu (46e), Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 66e) – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves (Mayulu, 46e) – Kvaratskhelia (Lee, 73e), Dembélé (G.Ramos, 66e), Barcola (Doué, 59e)