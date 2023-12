LDC : Enjeux et entretien avant Dortmund / PSG

À quelques jours du match décisif face au Borussia Dortmund pour la dernière journée de Ligue des Champions, le PSG s’envole au Signal Iduna Park. Avant la rencontre tant attendue, Canal Supporters a analysé la rencontre dans un entretien avec un supporter du BVB.

Le Paris Saint-Germain joue sa saison face au Borussia Dortmund. Au cœur d’une poule où tout est encore possible, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous, demain soir, 21h00 au Signal Iduna Park, pour le compte de l’ultime journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Actuel deuxième au classement du groupe F avec sept points, le PSG reste à deux points de ses deux concurrents directs, Newcastle (5) et l’AC Milan (5). Pas le droit à l’erreur pour les Parisiens qui peuvent terminer la saison en Europa League en cas de défaite face au BVB, et si l’AC Milan et Newcastle ne se conclut pas sur un match nul. Afin de décrypter au mieux cette rencontre, Canal Supporters s’est rapproché de la base fan Dortmund France (@FranceBvb), observateur du BVB. Durant notre entretien, nous allons survoler les formes des deux clubs, le début de saison et de la confrontation de la semaine.

Dortmund, un début de saison mitigé

« Un début de saison très mitigé en fonction des différentes compétitions ! Il faut le dire clairement même si les joueurs / direction disent le contraire : le fait d’avoir louper le titre la saison dernière n’est toujours pas oublié dans les têtes. En Bundesliga, le BVB est sur courant alternatif entre du bon et surtout du très mauvais. La structure du jeu est compliquée à comprendre, les joueurs semblent perdus. L’impression que face aux grosses équipes cette équipe se liquéfie. L’ADN du BVB est complètement oublié et on a du mal à s’y retrouver en tant que fan. En Ligue des Champions, c’est la grande surprise ! Lors du tirage au sort, toute la presse voyait le BVB bon dernier et ils ont su faire démentir tout l’Europe. Les joueurs semblent être transcendé avec cette musique de la Ligue des Champions. On retrouve une équipe joueuse, qui va vite vers l’attaque et fait plaisir à regarder. La double victoire contre Newcastle a été déterminante dans notre survie dans ce groupe. En Pokal, c’est l’objectif de chaque année de se rendre à la finale à Berlin. L’aventure s’est terminé cette semaine avec une piètre prestation contre Stuttgart. »

Une PSG prétendant au titre

« Le PSG reste clairement le favoris pour le titre de la Ligue 1 et un prétendant au titre de la Ligue des Champions. En ce début de saison, le PSG a eu besoin d’un petit temps d’adaptation afin de comprendre le style de jeu de Luis Enrique et également l’intégration des nouveaux joueurs. Le coach parisien est un bon entraîneur et il l’a déjà démontré dans son passé, il faut juste lui laissé du temps … Une grande équipe ne se bâtit pas en un jour mais sur plusieurs saisons. Le PSG semble avoir appris de ses erreurs dans le passé, je l’espère, que l’enchaînement d’entraîneur ne les fera pas évoluer plus haut. Un autre point positif : au niveau du mercato ils semblent avoir changé leur tactique et ne plus investir des énormes sommes sur des joueurs stars mais d’investir judicieusement pour bâtir une équipe. Si un jour ils veulent gagner la C1 c’est collectivement qu’ils la gagneront et non avec une individualité. La preuve avec Manchester City. Au niveau Ligue des Champions, c’est vrai que je suis surpris de les voir second car je pensais vraiment les voir finir premier de ce groupe sans trop difficulté surtout au vu des difficultés du Milan AC et le BVB. Pour Newcastle, c’est un retour en compétition européenne donc pas mal de pression et des joueurs qui découvrent cette compétition. »

Le PSG face au Mur Jaune

« Le Westfalenstadion et surtout le Südtribune (groupes de supporters) sont les douzièmes hommes. Chaque joueur qui débarque au Borussia Dortmund parle toujours de ce stade et a hâte de joueur ses premières devant son public. C’est pareil pour les adversaires qui viennent jouer à Dortmund. J’en doute pas une seule seconde que l’ambiance sera extraordinaire et ils pousseront nos joueurs. En espérant peut être voir un tifo car on en a pas encore vu en ce début de saison. Je pense que le PSG reste le favoris dans cette rencontre cars ils savent très bien au détriment du BVB qu’ils ne sont pas encore officiellement qualifiés en huitièmes. Comme je te l’ai dis juste au dessus le BVB est sur courant alternatif capable du meilleur comme du pire. Il faudra pour le BVB jouer avec ses tripes et la première place reste importante pour les huitièmes afin de rencontrer un second de groupe et aussi jouer le match retour à Dortmund. La rencontre de ce week-end contre le RB Leipzig est un bon test avant d’affronter le Paris Saint-Germain. »

Paris et ses points faibles

« Le PSG est un grand d’Europe donc les points faibles sont minimes. On a pu le voir lors du match aller, le BVB s’est fait marcher dessus et n’a fait que défendre. Chose incompréhensible pour ma part avec ce choix d’Edin Terzic. Un point faible pourrait être la nervosité qui s’installe car si Dortmund arrive à retenir les assauts du PSG, le temps jouera contre Paris. Un autre point faible pourrait être la contre attaque des joueurs du BVB car des Malen, Adeyemi, Bynoe-Gittens sont très rapides et se projettent vite vers l’avant. Dans tout les cas, il faudra être solide défensivement pour Dortmund et un grand Gregor Kobel qui nous a sauvé à plusieurs reprises. On connaît tous Mbappé par sa vitesse, ses dribbles, sa finition. Il est l’élément le plus difficile à contrôler pour les défenseurs. La seule tactique est de ne lui laisser aucun espace et éviter de lui laisser des boulevards afin qu’il puisse se projeter vers l’avant. La meilleure tactique du Borussia Dortmund sera de défendre collectivement et surtout pas de se focaliser sur un seul joueur. »

Un regard sur l’évolution d’Ousmane Dembélé depuis son départ du BVB

« Il est resté seulement une année au club mais on retiendra que ses statistiques qui ont été extraordinaire. C’est un joueur virevoltant, rapide, avec des crochets dévastateurs… C’est dommage sur la façon dont il a quitté le club en faisant grève pour rejoindre son soit disant club de cœur le FC Barcelone. Pour ma part, sa mentalité est son grand défaut et tout comme les blessures musculaires (sûrement son hygiène de vie). Son début de saison est mitigé chez vous mais ce n’est qu’une question de temps pour le Dembélé du Borussia Dortmund. »

Et pour finir, un petit prono ?

« Je vais partir sur un match nul 1-1, ça arrangera les 2 équipes. »