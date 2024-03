LDC : Enjeux et entretien avant Real Sociedad / PSG

À quelques heures du match décisif face à la Real Sociedad pour accéder aux 1/4 de finale de Ligue des Champions, le PSG s’envole au stade d’Anoeta. Avant la rencontre tant attendue, Canal Supporters a analysé la rencontre dans un entretien avec un supporter du club espagnol.

Le Paris Saint-Germain joue sa saison face à la Real Sociedad. Après une première manche réussie (2-0) au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont rendez-vous, demain soir, 21h00 au stade d’Anoeta, pour le compte de la phase retour des 1/8 de finale de Ligue des Champions. Afin de décrypter au mieux cette rencontre, Canal Supporters s’est rapproché de la base fan Real Sociedad FR (@RealsociedadF_R). Durant notre entretien, nous allons survoler les formes des deux clubs, le début de saison et de la confrontation à venir.

La Real Sociedad en méforme ?

« La Real Sociedad est dans une mauvaise phase clairement. L’enchaînement des blessures / matchs, ainsi que les méformes empêchent l’équipe de performer. L’effectif n’est pas suffisamment étoffée en qualité pour la quantité de matchs que nous avons. Le retour d’Oyarzabal apporte un gain de qualité non négligeable dans le domaine de la finition, domaine qui a été notre gros point noir ces dernières semaines. C’est donc, pour moi, dans ce sens qu’il faut appuyer. C’est peut être la dernière grande échéance de la saison, il faut donc tout donner et pourquoi pas réaliser l’impossible. »

« La Real Sociedad a malheureusement manqué sa saison après sa défaite mardi dernier en Copa. Le match de demain n’est pour moi que du bonus vu l’enchaînement des matchs que l’on a eu récemment. Si on veut remonter la pente au classement, on ne peut plus continuer à jouer la LDC qui nous consomme énormément d’énergie. L’objectif de la fin de saison est de se qualifier en Europe l’année prochaine, peu importe la compétition. S’il y a des points à améliorer pour demain : la finition et le fait d’être plus tranchant dans le dernier tiers. Le point faible du PSG est clairement le milieu de terrain. »

Tour d’horizon sur le PSG

« En tant que fan de la Real Sociedad, mais suiveur de la Ligue 1, je connais bien le PSG. Pour moi, le PSG prend enfin un virage intéressant et dessine petit à petit une véritable politique sportive qui est la priorité absolue pour un club de ce standing. Le recrutement a été moyen, avec des prix très élevés, Lucas Hernandez est une grande réussite comme Ousmane Dembélé. Ceci-dit, le chantier du milieu est problématique et n’est clairement pas au niveau d’une équipe de ce niveau. Milan Skriniar est un échec également. Finalement, seul Bradley Barcola est une bonne surprise. L’arrivée d’un coach comme Luis Enrique est la bonne solution pour créer une nouvelle dynamique et remettre le PSG à sa place. »

« Concernant Kylian Mbappé, peu importe ce qu’on peut faire de lui, c’est un joueur de top niveau. Mettre en place un plan anti-Mbappé n’est pas la solution. Ses problèmes extra-sportifs ne concernent pas le terrain et un coach doit aligner la meilleure équipe possible. Dans le meilleur PSG possible aujourd’hui : Mbappé doit être sur le terrain. »

Et pour finir, un petit prono ?

« Match nul 0-0 ou 1-1. Sinon, ce que j’aimerais c’est une victoire de la Real Sociedad, peu importe la qualification ou non, il faut être fier de notre parcours en Ligue des Champions cette année. «