Après avoir renversé le RC Lens en Ligue 1, le PSG peut désormais se projeter sur la rencontre capitale face à Manchester City en Ligue des champions.

J-3 avant l’affiche tant attendue entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions. Et le club parisien va arriver en confiance après avoir enchaîné un huitième succès de rang toutes compétitions confondues sur la pelouse du RC Lens ce samedi (1-2) en Ligue 1. Désormais, tous les esprits sont tournés vers cette rencontre face aux Citizens.

« Nous sommes prêts mentalement »

Titulaire et auteur du but égalisateur face aux Sang & or, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, s’est exprimé sur cette rencontre de Ligue des champions face à l’équipe de Pep Guardiola. « Oui, oui, nous savons que ce sera un match très important. Nous sommes prêts mentalement. Nous savons que nous devons gagner et je pense qu’à la maison, avec nos supporters, nous essayerons de gagner le match et j’espère que nous remporterons la victoire (…) Je pense que c’est le moment. Nous savons que nous devons gagner pour essayer de nous qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions. Nous savons que c’est un grand adversaire, que ce sera un match très difficile mais nous sommes confiants. Nous allons bien nous préparer ces prochains jours, nous allons récupérer et donner le maximum comme si c’était une finale », a déclaré le champion d’Europe 2024 en zone mixte après la rencontre, dans des propos relayés par beIN SPORTS.

L’international espagnol a également exprimé sa joie après le retour en forme de Bradley Barcola, homme fort de la victoire parisienne face au RC Lens avec un but et une passe décisive : « La vérité, c’est qu’il est un grand joueur. Il a eu des matches plus difficiles mais il a remarqué en Coupe et il a fait un nouveau grand pas en avant ce samedi selon moi. Je suis heureux pour lui. »