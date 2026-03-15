LDC – Fabian Ruiz encore trop juste pour Chelsea / PSG ?

Absent depuis bientôt deux mois, Fabian Ruiz n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif. Le milieu du PSG se dirige vers un forfait pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea.

Le PSG a profité de ce week-end sans match pour préparer au mieux son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea. Après sa large victoire au Parc des Princes (5-2), le club parisien devra terminer le travail ce mardi soir à Stamford Bridge (21h sur Canal+ Foot). Et pour ce match, Luis Enrique va pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

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Kvaratskhelia de retour dans le onze ?

En effet, comme le rapporte Le Parisien, les Rouge & Bleu ont profité des séances de samedi et dimanche pour travailler tactiquement et se maintenir en forme sur le plan physique. « Tous les signaux sont au vert du côté du PSG, qui va pouvoir aborder ce rendez-vous avec un groupe pratiquement au complet. Le staff se réjouit de disposer de la quasi-intégralité de son effectif avant une échéance aussi importante, alors que ses joueurs n’ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de la saison. » En revanche, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou ne devraient pas être du voyage. Si le Titi se remet toujours de son opération aux ischio-jambiers, l’international espagnol, lui, poursuit son travail individuel et « sera vraisemblablement encore un peu juste pour faire partie de ce déplacement », précise LP. Touché au genou depuis la défaite sur la pelouse du Sporting CP le 20 janvier dernier (1-2), le milieu de 29 ans n’est plus réapparu en compétition depuis.

Sorti à la 69e minute de jeu face à Chelsea mercredi, Ousmane Dembélé sera apte pour ce huitième de finale retour. Le onze de départ de Luis Enrique pourrait être quasi identique à celui aligné au Parc des Princes, à une exception près. Remplaçant au coup d’envoi, Khvicha Kvaratskhelia postule de nouveau à une place de titulaire après son entrée tonitruante (deux buts et une passe décisive). La délégation parisienne prendra la direction de Londres ce lundi matin. Après la conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur, une dernière séance d’entraînement est programmée ce lundi à 19h sur la pelouse de Stamford Bridge.