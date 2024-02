LdC : Fabian Ruiz prône le calme avant PSG / Real Sociedad

Pour le compte des huitièmes de finale de C1, le PSG prépare son match aller avec la réception de la Real Sociedad ce mercredi au Parc des Princes. L’occasion pour Fabian Ruiz d’évoquer ce rendez-vous on ne peut plus important en conférence de presse d’avant-match.

Sur le jeu de la Real Sociedad

« Nous savons que c’est une très grande équipe, ils sont des joueurs de grande qualité. C’est une équipe qui opère un très fort pressing, qui aime avoir le ballon, exercer un contre pressing, et ils le font très bien« .

L’approche de la rencontre côté parisien

« Oui nous savons bien que c’est un match très important pour nous, mais l’ambiance reste la même. On essaie de rester calmes. Nous savons que nous travaillons bien, que nous faisons de très bons matches« .

Comment aborder le match

« Comme je vous l’ai dit, on est plutôt calmes, on essaie de ne pas être stressés. On a beaucoup d’envie, d’enthousiasme, avec tout ce que nous demande l’entraîneur. Ce qui importe c’est d’être prêt. Il faudra faire les choses mieux qu’eux, être concentrés pendant 90 minutes« .

A propos de Kylian Mbappé

« Il a reçu un coup mais il s’est entraîné hier et aujourd’hui, il est en forme pour jouer, il va faire un très grand match« .

Les éloges pour Warren Zaïre-Emery

« Je crois que nous les joueurs qui l’avons vu travailler n’avons pas été surpris. Il exprime son potentiel à fond. On ne se rend pas compte de l’âge qu’il a, c’est un joueur exceptionnel. Il est extraordinaire« .

La pression en LdC

« Ce qui se passe à l’extérieur on ne peut pas le contrôler mais nous à l’intérieur je peux vous assurer qu’on est tranquille. Le PSG doit être présent dans toutes les compétitions. On travaille pour progresser mais on ne se sent pas obligé de la gagner. On veut la gagner, comme toutes les équipes, mais on ne sent pas de pression ou d’obligation particulières« .

L’avenir de Kylian Mbappé

« C’est Kylian qui va en décider, on n’en parle pas. On parle de foot uniquement, le seul thème dans le vestiaire, c’est le match de demain« .