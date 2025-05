LdC : Fabian Ruiz revient sur le parcours européen du PSG cette saison

Le PSG dispute sa finale de Ligue des Champions ce samedi 31 mai (21h sur M6 et Canal +) face à l’Inter Milan. A trois jours du match, Fabian Ruiz, pour le média officiel du club de la capitale, est revenu sur le parcours européen des Rouge & Bleu en 2024 / 2025.

La phase de saison régulière

« Nous étions frustrés parce qu’en championnat, nous marquions beaucoup de buts, mais en Champions League, il était un peu plus difficile de se créer des occasions, et même quand nous en avions, nous ne les convertissions pas. Il y avait donc un peu de frustration. Cependant, nous savions que nous devions continuer, persévérer. Nous avons toujours gardé espoir, même après la défaite à domicile contre l’Atlético. Donc, oui, il y a eu de la colère, mais j’avais une grande confiance en nous. Nous savions que cette série de matches sans victoire devait changer à un moment ou à un autre, que les buts viendraient ».

Le tournant face à Manchester City

« Ce match a été essentiel pour nous permettre de rester en vie dans la compétition. Nous avons vu que l’équipe est restée forte, que nous avons continué à pousser jusqu’à la fin et que nous avons réalisé une grande performance. Je pense que ce match nous a donné confiance. Nous avons compris que si nous jouons notre jeu jusqu’à la fin, nous pouvons aller loin, et c’est ce qui s’est passé dans ce match. Et au coup de sifflet final, nous avons ressenti comme une libération, comme si nous avions gagné cette petite finale. Nous savons que nous pouvons battre n’importe quelle équipe en jouant notre jeu, en travaillant dur et en ne jetant pas l’éponge avant la fin. Je pense que cela a été un tournant pour nous ».

La double confrontation face au Stade Brestois

« Nous connaissions très bien Brest. Nous les avons déjà affrontés à plusieurs reprises et nous savions que ce ne serait pas facile, malgré les résultats précédents. On savait qu’obtenir un résultat au match aller sur leur terrain allait être déterminant, car c’est une équipe forte, qui exécute très bien son plan de jeu, qui nous a rendu la vie difficile à plusieurs reprises en championnat et en Coupe. Nous avons obtenu un excellent résultat chez eux, et nous avons réalisé une performance incroyable au match retour. Je pense qu’au cours de ce match, nous avons converti toutes les occasions que nous avions manquées lors des matches précédents, et pour être honnête, malgré la différence sur la feuille de match, je pense que Brest a fait une grande campagne en Ligue des Champions. Je pense que c’est une grande équipe, et je leur souhaite le meilleur ».

La 8e face à Liverpool

« D’habitude, après une défaite, l’équipe est triste, déçue, mais notre vestiaire était complètement différent. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions, Alisson a fait des arrêts impossibles, et avec une seule occasion à la fin, ils marquent. Mais le coach a toujours dit que si nous devions perdre, nous devrions le faire en jouant notre football, sans rien changer du début à la fin. Je crois donc que même si nous avons perdu ce match, nous sommes allés à Liverpool en pensant que nous avions réalisé une grande performance contre un grand adversaire, et nous devons être fiers de ce que nous avons fait, et croire en nos chances à Anfield. Nous avons très bien joué les deux mi-temps et nous n’avons jamais cessé d’attaquer. Pour être honnête, au moment de la séance de tirs au but, j’ai beaucoup souffert, mais nous avons fait confiance aux joueurs qui allaient tirer. Je leur faisais entièrement confiance, ainsi qu’à Gigio. Nous nous sommes entraînés pendant toute la saison et nous savons à quel point il est important pour nous. Nous savons qu’il est très bon pour arrêter les penalties et il nous a donné un avantage supplémentaire. Il a fait de grands arrêts et nous avons pu nous qualifier pour le tour suivant ».

Aston Villa en quart de finale

« Nous savions qu’ils seraient aussi difficiles à jouer que Liverpool. Ce sont des équipes qui jouent avec beaucoup d’intensité. Ils courent pratiquement tout au long des 90 minutes avec une grande intensité, car ils sont habitués à ce genre de rythme en Premier League. Nous savions que ce serait difficile, mais nous étions confiants et nous savions que nous devions reproduire la même performance que contre Liverpool, que nous ne devions rien changer. Je pense donc que nous avons réalisé une excellente performance à domicile et que nous avons obtenu un bon résultat. À l’extérieur, Aston Villa n’a pas baissé les bras. Ils se sont battus jusqu’au bout et nous avons eu du mal jusqu’à la dernière minute. Nous aurions même pu encaisser un autre but et aller en prolongation, mais Gigio est venu à la rescousse avec de bons arrêts. Heureusement, nous avons tous travaillé dur pour défendre le résultat et atteindre les demi-finales ».

Les retrouvailles avec Arsenal en 1/2 finale

« Nous avions joué contre eux en phase de Ligue et nous avions perdu 2-0. Nous étions conscients de l’intensité de la pression exercée par Arsenal et du fait qu’ils pressaient haut sur le terrain. Nous étions conscients des joueurs que nous allions affronter et de leur qualité individuelle. Nous savions que ce serait un match difficile et que nous allions beaucoup souffrir. Il fallait bien jouer défensivement parce qu’ils sont très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Nous savions donc que nous devions être concentrés. Nous savions aussi qu’ils voudraient nous prendre le ballon. Ils aiment avoir la possession du ballon. Je pense que c’est l’une des performances les plus complètes que nous ayons réalisées cette saison. Gagner ce match à l’extérieur était important pour nous car cela nous a donné de l’élan. Au retour au Parc des Princes, je marque mon premier but en Ligue des Champions. C’était vraiment un beau but, et je pense qu’il était important pour l’équipe de prendre l’avantage, car ils nous mettaient sous pression. C’était vraiment un moment unique, et je m’en souviendrai toujours ».

Marquer l’histoire en finale

« Nous voulons faire quelque chose d’historique avec le PSG. Nous sommes à un pas de pouvoir le réaliser et pourquoi ne pas rêver ! Cette équipe, cette ville, ce pays et tout le monde le méritent. Je pense que nous avons travaillé dur pendant plusieurs années pour en arriver là. L’équipe se donne à fond, toutes les personnes qui travaillent dans ce club s’investissent énormément, ainsi que tous les supporters. Nous espérons pouvoir tout gagner avec le club cette année ».