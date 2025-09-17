LdC – Facile vainqueur de l’Atalanta, le PSG débute parfaitement sa campagne européenne

Ce mercredi, le PSG accueillait l’Atalanta Bergame pour son entrée en lice en Ligue des champions. Et les champions d’Europe avaient un statut à respecter.

Le PSG remet son titre en jeu dans cette édition 2025-2026 de Ligue des champions. Et pour rêver d’un nouveau sacre en juin 2026, les Rouge & Bleu avaient à coeur de débuter parfaitement cette phase de ligue de la compétition. Pour son entrée en lice, le club parisien accueillait l’Atalanta Bergame avec quelques blessés importants (Désiré Doué et Ousmane Dembélé). Ainsi, Luis Enrique avait aligné une équipe la plus compétitive avec une surprise en attaque en la présence de Senny Mayulu.

Le résumé du match

Rapidement, les champions d’Europe ont fait respecter leur nouveau statut avec un premier quart d’heure de folie. Incapable de sortir face au pressing parisien et les mouvements incessants, l’Atalanta Bergame a concédé rapidement l’ouverture du score. Et comme un symbole, c’est le capitaine Marquinhos qui a lancé cette campagne 2025-2026 de Ligue des champions. Après une récupération haute du Brésilien, Fabian Ruiz le retrouve d’une passe astucieuse. Le numéro 5 parisien avait bien suivi l’action pour conclure de près (1-0, 3e). Par la suite, La Dea peut dire un grand merci à son gardien Marco Carnesecchi, auteur de trois gros arrêts face à Nuno Mendes (5e), Bradley Barcola (8e) et Achraf Hakimi (11′). Après un but refusé à Bradley Barcola, en position de hors-jeu (22e), les joueurs de Luis Enrique avaient besoin de trouver un second souffle mais n’ont jamais été vraiment mis en danger par les offensives italiennes (18e, 32e). Et finalement, c’est le PSG qui a terminé fort ce premier acte avec un exploit individuel de Khvicha Kvaratskhelia. Parti du milieu de terrain, le Géorgien a progressé balle au pied avant d’armer une frappe puissante à l’entrée de la surface, imparable pour le portier adverse (2-0, 39e). Le score aurait pu être plus lourd à la pause, mais Bradley Barcola a complètement manqué son penalty (44e). Largement dominateur, le PSG a regagné les vestiaires avec ce score favorable (2-0).

Et rapidement en seconde période, le PSG s’est mis à l’abri dans cette rencontre. Sur une action individuelle de grande classe, Nuno Mendes a éliminé deux adversaires, notamment avec un crochet dévastateur, avant de conclure dans un angle fermé (3-0, 51e). Seule ombre au tableau de cette soirée, la sortie sur blessure de João Neves (56e). En mode gestion par la suite, les champions d’Europe n’ont jamais été inquiétés par leurs adversaires. Et c’est même Gonçalo Ramos, entré en cours de jeu, qui a parachevé cette belle victoire parisienne en profitant d’une erreur adverse (4-0, 90e+1). Une entrée en lice parfaite du PSG, qui n’a laissé aucune chance à l’Atalanta Bergame (4-0). Pour son prochain match, le club parisien défiera l’Olympique de Marseille dimanche en Ligue 1.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’Atalanta. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que Luis Enrique a décidé de suivre cette première période depuis les tribunes, comme face au RC Lens.

3′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINHOS (3-0). Après un pressing haut de Marquinhos et un ballon récupéré, le capitaine parisien poursuit son action et profite d’une passe de F.Ruiz pour conclure de près. Début de match parfait des Parisiens.

5′ Quelle occasion pour Nuno Mendes !!! Trouvé sur une longue transversale de Marquinhos, Nuno Menes est trouvé dans la surface mais son tir est détourné en corner par le portier.

7′ Les Italiens sont étouffés par le pressing parisien.

8′ Barcola tout proche du 2-0. Après une nouvelle action bien construite, Hakimi trouve Barcola en retrait, le tir du Français est stoppé sur sa ligne par Carnesecchi. C’est irrespirable pour les Bergamasques.

11′ Le poteau pour le PSG !!! Trouvé dans la profondeur, F.Ruiz sert en talonnade Hakimi, dont le tir est dévié par Carnesecchi sur son poteau. Le 2-0 est très proche.

13′ Le centre au second poteau de Nuno Mendes était proche d’être repris par Mayulu.

15′ Déjà sept tirs, dont quatre cadrés, pour le PSG après un quart d’heure de jeu.

18′ Premier danger dans la surface parisienne. Heureusement, la frappe de Kossounou, à l’entrée de la surface, passe largement au-dessus.

20′ Encore une action de grande classe du PSG avec une grosse ressortie de balle. Cela se conclut par une frappe trop molle de F.Ruiz.

22′ BUT REFUSE POUR BARCOLA. Après avoir contré un dégagement adverse, le Français se présente face à Carnesecchi et remporte son duel. Mais sur la passe de F.Ruiz, le numéro 29 parisien était en position de hors-jeu.

32′ Après cette grosse demi-heure, le PSG doit désormais trouver son second souffle et l’Atalanta se procure quelques possessions de balle.

36′ Après une récupération de Mayulu dans la surface adverse, Barcola est à la lutte avec Hien pour tenter de récupérer le ballon. Cela finit dans les gants de Carnesecchi.

39′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAA (2-0). Quelle percée du Géorgien balle au pied. Il part du milieu de terrain, progresse balle au pied et dégaine une frappe puissante à l’entrée de la surface. Les Parisiens font le break.

42′ VAR en cours pour un potentiel penalty pour le PSG. Dans la surface, Marquinhos se fait écraser le talon par Musa.

43′ Penalty pour le PSG et carton jaune pour Musa !!!

44′ OH NON C’EST MANQUÉ. Sans élan, Barcola manque complètement son penalty et Carnesecchi capte.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes. Largement dominateurs, les Parisiens sont devant au score grâce à des réalisations de Marquinhos et Kvaratskhelia. Barcola a manqué un penalty juste avant la pause.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG.

46′ Luis Enrique fait son retour sur le banc, après avoir assisté à la première période depuis les tribunes.

51′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDESSSS (3-0). Quelle action individuelle du Portugais, qui tout en technique élimine deux adversaires avant de marquer d’un angle fermé. Les PSG prend son envol.

55′ Double changement pour le PSG. Mayulu et F.Ruiz cèdent leur place à Lee et Zaïre-Emery.

56′ Trouvé sur un centre de Bellanova, la tête de Pasalic est captée sans difficulté par Chevalier. C’est le premier tir cadré des Italiens.

56′ J.Neves se met au sol et va être remplacé.

57′ Changement pour le PSG. J.Neves cède sa place à G.Ramos.

63′ La reprise de volée de Krstovic est captée par Chevalier.

65′ Servi par un ballon en profondeur de Nuno Mendes, G.Ramos est à la lutte avec Kossounou mais ne parvient pas à prendre le contrôle du ballon, qui finit dans les gants de Carnesecchi.

66′ Depuis le troisième but inscrit par Nuno Mendes, le PSG est en mode gestion.

71′ Un intrus fait son apparition sur le terrain et stoppe une belle action parisienne.

75′ Les deux derniers changements pour le PSG. Nuno Mendes et Kvaratskhelia cèdent leur place à Zabarnyi et Mbaye.

77′ Ramos proche d’intercepter une passe en retrait vers Carnesecchi.

78′ La frappe de Zaïre-Emery passe au-dessus. Sur un bon ballon en cloche de Lee, le Titi arme une reprise de volée, qui n’est pas cadrée.

81′ Excellent tacle défensif de Barcola, qui a fait un bel effort.

84′ La défense italienne est en panique. Trouvé par Barcola, Mbaye bute sur Carnesecchi.

89′ La frappe lointaine de Vitinha passe au-dessus du but adverse.

90′ Trois minutes de temps additionnel

90’+1 BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSSS (4-0). Mis sous pression par Barcola, Bellanova manque sa passe en retrait vers Carnesecchi. Ramos en profite pour aggraver l’addition.

90’+3 Après une récupération de Zaïre-Emery, l’action progresse jusqu’à Barcola dont le tir manque de force après tant d’efforts.

90’+3 C’est terminé. Jamais mis en danger, le PSG a parfaitement réussi son entrée en lice en Ligue des champions avec un large succès face à l’Atalanta Bergame (4-0). Une entrée parfaite des Rouge & Bleu.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Atalanta Bergame

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Sandro Schärer – Arbitres assistants : Stéphane De Almeida et Jonas Erni – Quatrième arbitre : Lionel Tschudi – VAR : Bastian Dankert et Fedayi San – Buts : Marquinhos (3e), Kvaratskhelia (39e), Nuno Mendes (51e), G.Ramos (90e+1) – Carton : Musa (44e).

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes (Zabarnyi, 75e) – J. Neves (G.Ramos, 57e), Vitinha, F. Ruiz (Zaïre-Emery, 55e) – Kvaratskhelia (Mbaye, 75e), Mayulu (Lee, 55e), Barcola. Remplaçants : Safonov, Marin, Zabarnyi (75e), G.Ramos (57e), Lee (55e), L.Hernandez, Zaïre-Emery (55e), Mbaye (75e)

Le XI de l'Atalanta : Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti (Scalvini, 75e, Ahanor, 85e) – Bellanova, Musa (Brescianini, 75e), De Roon (c), Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere (Samardzic, 46e), Maldini (Krstovic, 46e) Remplaçants : Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic (46e), Obric, Camara, Scalvini (75e), Brescianini (75e), Zalewski, Ahanor (85e), Zappacosta, Krstovic (46e)

