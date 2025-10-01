LdC – FC Barcelone / PSG : Nuit agitée pour des supporters parisiens qui ont pris la route

Le déplacement des supporters du PSG pour la deuxième journée de Ligue des Champions contre le FC Barcelone s’est transformé en une véritable mésaventure routière pour certains. Partis de la région parisienne mardi soir en car, une centaine de fans ont été retardés par une panne moteur en pleine nuit sur l’autoroute A20.

Le véhicule, transportant environ 80 supporters selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, est tombé en panne vers 3 heures du matin au niveau de la commune de Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne. Les gendarmes ont rapidement sécurisé la zone, déplaçant le car sur le bas-côté pour prévenir tout risque de collision. Cet incident a d’ailleurs nécessité la mise en place d’une déviation temporaire dans le sens Paris-Toulouse, bien qu’aucun blessé n’ait été signalé. Le car en difficulté faisait potentiellement partie d’un cortège de cinq cars doubles partis de Paris à 21h30 pour un périple initialement prévu pour durer 14h30 jusqu’à la cité catalane.

Course contre la montre avant le coup d’envoi

Après plusieurs heures d’attente, les supporters du Paris Saint-Germain ont finalement pu reprendre la route vers 8 heures du matin à bord d’un véhicule de remplacement. Il leur restait alors environ 7 heures de route (hors pauses obligatoires et aléas du trafic) pour rejoindre le Stade Olympique de Montjuic où le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21 heures ce mercredi soir.

Malgré ce contretemps majeur, le PSG pourra compter sur un soutien massif pour ce match décisif de C1 : pas moins de 2 600 supporters parisiens sont attendus dans l’enceinte catalane, soit le maximum de places allouées pour le parcage visiteur.

