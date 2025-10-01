Le choc entre le FC Barcelone et le PSG pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions est on ne peut plus attendu par les observateurs du ballon rond à travers le monde. Du côté de la presse espagnole, l’affrontement entre Hansi Flick et Luis Enrique est mis en avant.

Le PSG et le FC Barcelone se retrouve ce mercredi soir (21h sur Canal +) pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une rencontre qui devient depuis plusieurs années un classique sur la scène européenne, aujourd’hui animé par un esprit revanchard du côté des Catalans, après le dernier affrontement entre les deux clubs en 2024 et l’élimination de la bande à Lamine Yamal en quart de finale de C1. « Il y a beaucoup de comptes à régler ici« , écrit MARCA, qui s’attend à une « soirée magique« , rappelant également les propos de Pedri en conférence de presse d’avant-match : « Tous ceux qui sont au Barça veulent prendre leur revanche. On peut toujours rattraper ce qu’on a laissé derrière soi, et nous voulons tous disputer ces matchs« . Le match dans le match ce soir au Stade Olympique de Montjuic devrait se dessiner sur les bancs de touche. C’est en tous cas ce que Mundo Deportivo avance en mettant en Une Luis Enrique face à Hansi Flick. « Choc des titans » a titré le quotidien espagnol : « Montjuïc accueille deux équipes réputées pour leur football offensif et audacieux, favorites pour le titre : le Barça et le champion PSG« , peut-on lire sous le titre.

Partidazo !

Malgré les nombreuses blessures de part et d’autre, dont celle du Ballon d’Or Ousmane Dembélé pour le PSG, la presse espagnole attend de pied ferme la rencontre en espérant la victoire. C’est le cas du quotidien SPORT qui titre « Allons chercher le champion« , ayant choisi un cliché de Luis Enrique entrant dans la salle de presse de Montjuic hier, à côté des drapeaux du FC Barcelone et de la Catalogne. Dans ses colonnes, SPORT qualifie la rencontre de ce mercredi soir comme étant le premier « partidazo » (gros match) de la saison du FC Barcelone.

L’autre quotidien catalan, L’Esportiu, met en Une Lamine Yamal. Après trois semaines d’absence, le génie espagnol a retrouvé le chemin de la compétition ce dimanche face à la Real Sociedad, et a certainement « faim de ballon » ce mercredi soir face au PSG, comme le titrent nos confrères catalans.