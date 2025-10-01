LdC – FC Barcelone / PSG : Vers une titularisation de Vitinha ce soir ?

Le choc de ce début de saison en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG est entaché par les blessures. Cependant, Luis Enrique pourrait pouvoir finalement compter sur un véritable leader technique de son onze de départ, annoncé sur le banc.

Le PSG se déplace ce mercredi soir (21h sur Canal +) au Stade Olympique de Montjuic pour y affronter le FC Barcelone pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Si l’excitation est à son prime pour ce match entre deux rivaux sur la scène européenne du côté de l’Espagne, en France la hype semble entachée par les nombreuses blessures parisiennes. En plus d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Marquinhos, Vitinha a bien failli ne pas pouvoir tenir sa place. En effet, le week-end dernier, lors de la 6e journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre, le milieu de terrain portugais a cédé sa place après avoir ressenti une gêne à la 36e minute de jeu. Si rien n’était apparent sur le banc de touche, le joueur de 25 ans n’as pas participé à la totalité de la séance d’entraînement sur la pelouse du Stade Olympique de Montjuic ce mardi, veille de match.

Cependant, Vitinha devrait bien pouvoir tenir sa place, même en tant que titulaire. En effet, à quelques heures du coup d’envoi, Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, affirme : « Hier soir l’optimisme était de mise dans les rangs parisiens quant à une présence de Vitinha dès le début de la rencontre. Une tendance qui semble se confirmer ce matin alors que le joueur de 25 ans a retrouvé de bonnes sensations« . Vitinha pourrait ainsi refouler une pelouse sur laquelle il a brillé le 16 avril 2024 en quart de finale retour de Ligue des Champions.