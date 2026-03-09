LDC – Fernandez et Rosenior lancent le choc contre le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Enzo Fernandez et Liam Rosenior ont lancé ce choc.

Le PSG et Chelsea vont se battre pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes s’affrontent en huitièmes de finale. La manche aller se déroule mercredi soir au Parc des Princes alors que la manche retour se tiendra à Stamford Bridge six jours plus tard. Une rencontre attendue avec impatience des deux côtés. Présents en conférence de presse, Enzo Fernandez et Liam Rosenior ont lancé les hostilités.

« Les garçons avaient tous le sourire en apprenant que Chelsea allait jouer contre le PSG »

« Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec le club. Nous savons ce que cela représente pour l’équipe. Nous connaissons bien l’équipe que nous allons affronter, mais nous avons confiance en nos propres forces, lance le milieu de terrain dans des propos relayés par Foot Mercato. De son côté, le coach des Blues est aussi impatient. « Je trouve que le tirage au sort de la Ligue des champions était très juste, et j’aime ça. Affronter le PSG au prochain tour n’a pas été une surprise. Les garçons avaient tous le sourire en apprenant que Chelsea allait jouer contre le PSG. »