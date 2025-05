LdC – François Bayrou garantit la sécurité absolue du quartier des Champs-Elysées après la finale de LdC entre le PSG et l’Inter Milan

En cas de victoire finale du PSG en Ligue des Champions, nul doute que les supporters parisiens auront à cœur de célébrer le sacre européen dans les rues de la capitale. Cependant, face au risque de débordements, le Premier Ministre promet une sécurité absolue du quartier des Champs-Elysées.

Après la qualification en finale de Ligue des Champions face à Arsenal, les supporters du PSG n’ont pas tardé à sortir dans les rues de Paris. Malheureusement, les heurts et débordements ont fait partie de la soirée et les autorités mettront tout en oeuvre pour que cela ne se reproduise pas ce samedi soir en cas de victoire du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Ce mardi matin sur les antennes de RMC / BFMTV, le Premier Ministre, François Bayrou a répondu à un commerçant de l’Avenue Marceau lui indiquant que sa devanture avait été saccagée dans la nuit du 7 mai dernier : « L’avenue Marceau sera protégée. Je peux garantir que les services de police et la préfecture sont mobilisés pour éviter ce genre d’insupportable désordre. », a-t-il assuré.

Dans la foulée, François Bayrou a déclaré : « Chaque fois qu’il y a ce genre de célébrations, vous avez des incidents de cet ordre. Cette exigence de sécuriser n’est pas sans risques, qu’il n’y ait pas de risques et que tout soit réglé mais nous nous préparons au risque« .