LdC : Gigio Donnarumma à deux reprises dans les arrêts de la saison

Cette campagne de Ligue des Champions 2024 / 2025 aura été marquée par le premier succès historique du PSG. Ce dernier a été rendu capable par un collectif on ne peut plus rodé, mais aussi une individualité marquante : Gianluigi Donnarumma.

En Ligue des Champions, avoir un grand gardien de but est primordial pour aller loin dans la compétition, et qui plus est la remporter. Le PSG l’a appris plus que jamais en 2024 / 2025 avec la saison de Gianluigi Donnarumma. En effet, si le collectif de Luis Enrique n’a cessé d’être mis en avant par tous les acteurs et observateurs du club de la capitale, le portier italien a été un protagoniste du succès parisien sur la scène européenne. Ainsi, Gigio Donnarumma s’est vu récompensé à titre individuel par l’UEFA, qui l’a classé deux fois dans les arrêts de la saison en Ligue des Champions. Le premier sauvetage récompensé est celui face à Arsenal lors du match retour en demi-finale au Parc des Princes le 7 mai dernier face à Martin Odegaard. Sur une touche mal dégagée, le meneur de jeu norvégien des Gunners, aux abords de la surface de réparation, envoi un demi-volée au sol on ne peut mieux placée. Gianluigi Donnarumma se met au sol à une vitesse incroyable et repousse la tentative.

Le deuxième arrêt de Gianluigi Donnarumma récompensé par l’UEFA est une nouvelle fois face à Arsenal. Cette fois-ci au match aller, à l’Emirates Stadium. Sur une phase de transition, les Gunners parviennent à prendre à défaut la défense parisienne et finir l’action dans la surface de Donnarumma, d’une frappe croisée de Leandro Trossard que sort presque miraculeusement le gardien de but du Paris Saint-Germain.